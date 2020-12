Bei der Notrufzentrale der Kantonspolizei Aargau gingen am Mittwoch kurz nach 23 Uhr mehrere Lärmklagen ein. Dabei war von einem Sportwagen die Rede, der in Erlinsbach stark beschleunige. Patrouillen der Kantonspolizei Aargau und der Stadtpolizei Aarau hielten in der Folge Ausschau nach dem Wagen.

Eine Patrouille sichtete ihn später in der Nacht und folgte ihm. Dabei beobachteten die Polizisten, wie der Lamborghini unter grossem Lärm innerorts mehrfach stark beschleunigte. Dabei überschritt er zudem die zulässige Höchstgeschwindigkeit erheblich. Die Patrouille hielt das Auto wenig später an.

Am Steuer des 640 PS starken Wagens sass ein 18-jähriger Neulenker in Begleitung eines 19-Jährigen auf dem Beifahrersitz. Der junge Deutsche aus dem Kanton Glarus erklärte, den Wagen zusammen mit Freunden für wenige Stunden gemietet zu haben, um damit herumzufahren.

Die Kantonspolizei Aargau verzeigte den jungen Mann wegen grober Verkehrsdelikte und nahm ihm den Führerausweis auf Probe ab. Zudem stellte sie den Wagen für die weiteren Ermittlungen sicher. Weil zudem der Verdacht auf Drogeneinfluss bestand, ordnete die Staatsanwaltschaft eine Blut- und Urinprobe an.

