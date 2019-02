In der Nacht auf Dienstag kam es im Bahnhof Aarau zur Festnahme eines afghanischen Asylbewerbers, der sich zur Wehr setzte und dabei einen Polizisten leicht verletzte. Das bestätigt auf Anfrage der AZ Kantonspolizei-Mediensprecher Bernhard Graser. Aus Sicht der Polizei gehöre der Fall ins Kapitel «Schlägereien und Auseinandersetzungen, wie sie aktuell fast täglich im Kanton vorkommen».

Ein 16-jähriger afghanischer Asylbewerber war gegen 21 Uhr leicht verletzt in seine Unterkunft zurückgekehrt. Dem Betreuer erzählte er, seine Verletzungen rührten von einer Schlägerei her, die sich zuvor beim Zeughaus Aarau ereignet habe. Der Betreuer brachte den Burschen ins Kantonsspital, wo ihn später die inzwischen verständigte Polizei befragte. Gestützt auf die dabei gewonnenen Erkenntnisse fahndete die Polizei nach den weiteren Beteiligten der Schlägerei.

Kurz nach 22.15 Uhr stiess eine Patrouille der Stadtpolizei Aarau am Bahnhof auf eine Gruppe junger Männer, der auch der Hauptverdächtigte angehörte. Als die Polizisten den 17-jährigen Afghanen festnehmen wollten, wehrte sich dieser und stiess mit dem Schädel gegen einen der Polizisten. Dieser erlitt dadurch Prellungen am Unterkiefer und Verletzungen an der Zunge. Eine Ambulanz brachte ihn ins Kantonsspital Aarau. Nach der Behandlung konnte er dieses wieder verlassen.