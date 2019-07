William Roth machte am Samstag in Aarau einen Spaziergang mit seiner Tochter und seinem Labrador Quapo. Wie «20 Minuten» berichtet, endete der Ausflug an der Aare für den 12-jährigen Hund im Tierspital. «Ich hörte ein seltsames Geräusch. Ich habe ein paar Sekunden gebraucht, bis ich bemerkte, dass ein Biber im Wasser war», sagt Roth gegenüber dem Pendlermagazin.

Der Labrador schwamm dem Biber hinterher und wollte ihn wohl beschnüffeln. Der Biber habe sich umgedreht und die beiden seien Nase an Nase gewesen. Obwohl Roth lauthals schrie, attackierte der Biber den Hund und biss ihn mehrmals.