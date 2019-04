Weit über 40 000 Turnerinnen und Turner, noch einmal so viele Zuschauer, rund 5000 Helfer und ein Budget von 5 Millionen Franken, davon allein 1,5 Millionen für provisorische Bauten – und das in einer Stadt mit nur knapp 18 000 Einwohnern. Bereits 1972 war die Austragung des Eidgenössischen Turnfestes und der Frauenturntage eine Herkulesaufgabe. Eine, die auch damals schon kritische Fragen nach Aufwand und Ertrag laut werden liess.

So schrieb denn auch Kurt Lareida, Chefredaktor des «Aargauer Tagblatt» (und Präsident des Pressekomitees des ETF 1972) in einem Rückblick in den Aarauer Neujahrsblättern: «Ist die Stadt nicht viel zu klein, um die Belastung durch eine Besucherzahl an Turnerinnen, Turnern und Zuschauern zu fassen, welche die Zahl der Bevölkerung um ein Mehrfaches übertrifft?» Was beispielsweise für Zürich irgendein Grossanlass sei, nehme für Aarau gigantische Ausmasse an, so Lareida.

60 Duschen und 70 Toiletten

Wie gigantisch der Aufwand für das «Eidgenössische» und die «Frauenturntage» 1972 war, zeigen ein paar nackte Zahlen: So wurden unter anderem ein Kommandoturm, Tribünen mit total 4300 Sitzplätzen, verschiedene Schlechtwetterzelte, zwei Festhallen mit je 5500 Plätzen und eine Festhalle mit 8500 Plätzen gebaut, dazu drei Sanitäranlagen mit 60 Duschen, 70 Toiletten und 150 Meter Pissoirrinnen. Weiter mussten kilometerweit Lautsprecherkabel verlegt werden, dazu kamen all die mobilen Funkstationen, dank denen die OK-Mitglieder miteinander kommunizieren konnten. Für den Aufbau wurden drei Monate gebraucht.

Bereits zwei Jahre vor dem Fest mussten die Organisatoren Schlafgelegenheiten für die Turner organisieren. Dazu wurden in Aarau und 49 weiteren Gemeinden zwischen Brugg und Rothrist, Zofingen Menziken und Lenzburg insgesamt 23 000 Liegestellen reserviert, 8 600 davon in Truppenunterkünften, 14 400 in Schulhäusern und Turnhallen. Dazu wurden rund 15 000 Matratzen gemietet und die Armee stellte knapp 29 000 Decken zu Verfügung. Benötigt wurden schliesslich viel weniger; statt der 63 000 budgetierten Übernachtungsmöglichkeiten wurden total nur gut 47 000 beansprucht.