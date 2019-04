Vereine schossen zu Beginn des 19. Jahrhunderts in allen Bereichen wie Pilze aus dem Boden; sowohl im gemeinnützigen, akademischen, sportlichen, kulturellen als auch militärischen Bereich. Gepflegt wurden nicht nur gemeinsame Tätigkeiten, die Vereine bildeten auch den Nährboden patriotischer Gesinnung. Aarau spielte da als Hauptstadt eines liberalen und politisch unbelasteten Kantons, dazu geografisch gut gelegen, eine grosse Rolle, wie Hermann Rauber in den Neujahrsblättern 2019 schreibt.

Bilder wie die vom «Allgemeinen» 1972 sind vor allem Bestandesaufnahmen, die zeigen, wie sehr sich das Eidgenössische Turnfest in seiner Art, in seiner Ausstrahlung auch verändert hat. Denn selbstverständlich wurde die Gründung des Eidgenössischen Turnvereins mit einem «Allgemeinen schweizerischen Turntag» gefeiert, dem allerersten Eidgenössischen, an dem sich Jünglinge aus Aarau, Basel, Baden, Bern, Zofingen und Zürich an Reck, Barren, oder am Schwebebaum massen. Doch eigentlich spielte der Sport nur eine untergeordnete Rolle. Vielmehr ging es um Politik.

Ohne Politik ging schon das allererste Eidgenössische in Aarau nicht über die Bühne, wie Maximilian Triet und Peter Schildknecht in «Die Eidgenössischen Turnfeste 1832–2002» schreiben. Wenn auch in gehässiger Art: Auslöser dafür war die Luzerner Delegation, die eine «äusserst prononciert politisch radikale Richtung» verfolgte.

Die Luzerner warfen der Basler Delegation vor, ihre Haltung in den Trennungswirren in Basel und Baselland sei unehrenhaft und sie, die Luzerner, würden in der Gegenwart der Basler Turner «nicht zur heiligen Sache des Turnens schreiten» (Zitat aus einer Jubiläumsschrift von 1882). Einer der Basler Turner war nämlich im Jahr zuvor im städtischen Heer gegen die Landschaft gezogen. Den Luzernern war es so ernst mit ihrem Ärger, dass sie tatsächlich auf eine Teilnahme an den Einzelwettkämpfen verzichteten.

«Ein hoher, heiliger Zweck»

Die Turner beehrten Aarau nach 1832 auch anno 1843, 1857 und 1882 mit einem «Eidgenössischen» – volkstümliche Feste, an denen die Einigkeit des Landes demonstriert wurde. Pathetische Redner sprachen von den Turnern in ihren weissen Kleidern von der «weissen Armee», passend dazu liess man sie in langen Reihen synchron turnen und mit Fahnen und Gesang herummarschieren.