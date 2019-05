Kinderlärm – oder zumindest der Lärm, der auf dem Gelände der Primarschule verursacht wird – bewegt die Gemüter in der Telli. Nachdem bei der Stadt über Jahre immer wieder Reklamationen von einzelnen Anwohnern eingegangen waren, wurden in den letzten Monaten Massnahmen umgesetzt. Unter anderem dürfen die Goals nach Unterrichtsende nicht mehr benutzt werden. Das hat den Quartierverein und das Elternteam der Primarschule auf den Platz gerufen: Gemeinsam fordern sie in einer Petition nicht nur, dass eine Lösung gefunden wird, die die Bedürfnisse der Kinder mehr berücksichtigt, sondern auch, dass auch ein Freiraumkonzept erstellt wird. Sie fordern die Stadt auf, «den Stellenwert von Spiel- und Freiräumen für Kinder und Jugendliche grundsätzlich zu überdenken und die Qualität der Pausenplätze zu überprüfen».

«Freuen uns über Diskussion»

Die Petition ist mittlerweile abgeschlossen. Am Mittwoch wurden die insgesamt 1030 Unterschriften an Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker und Stadtschreiber Daniel Roth übergeben. Die Petitionäre zeigten sich sehr erfreut über den Erfolg und die grosse Resonanz: Die Online-Petition auf www.petitio.ch wurde von 662 Personen unterzeichnet. Die weiteren Unterschriften sammelten die Petitionäre analog, etwa am Telli-Flohmarkt oder durch eine Beilage in der «Tellipost». «Uns freut besonders, dass die Petition eine Diskussion ausgelöst hat», sagt Silvie Theus. «Und zwar in der Politik, auf der Strasse sowie in den sozialen Medien.»