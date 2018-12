Die Mehrheit des Buchser Einwohnerrates gelobte am Dienstagabend Besserung: Man will mehr dazu beitragen, dem Volk zu erklären, weshalb es den Steuersprung von 100 auf 108 Prozent tatsächlich braucht. Also die zusätzlichen 1,2 Millionen Franken, die der Souverän am 25. November im Verhältnis 2 zu 1 abgelehnt hatte.

Der Einwohnerrat ging am Dienstag sogar noch weiter, als der Gemeinderat, der für die zweite Budgetvorlage immerhin eine Reduktion auf 107 Prozent beantragt hatte – verbunden mit einem Sparprogramm beispielsweise beim Altersausflug, den kulturellen Veranstaltungen oder dem Fussballplatz-Unterhalt.

Der Versuch der SVP, den Steuerfuss auf 104 Prozent zu senken, wurde mit 22 zu 13 Stimmen klar abgelehnt. 108 Prozent obsiegten gegenüber 107 Prozent mit 20 zu 15 Stimmen. Der Gemeinderat hatte sich nicht gegen die 108 Prozent gewehrt. (uhg)