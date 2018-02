Die Angestellten des Kantonsspitals hängen aber sehr am Baum - und an den Krähen. Nachdem im Intranet des Kantonsspitals am Donnerstag kurz vor Mittag die Meldung aufgeschaltet wurde, dass der Baum am Freitag um 16 Uhr gefällt werden sollte, organisierten die Mitarbeitenden flugs eine Demonstration.

"Wir nehmen diese Meinungsäusserung so entgegen", sagt Mediensprecherin Rüegg.