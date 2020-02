«10 Jahre her» – Meilensteine für die Region: Der neue Bahnhof machte Aarau zur Metropole

Es war ein Bahnhof der Superlative, der 2010 in Aarau eröffnet wurde. Der modernste Bahnhof der Schweiz mit der grössten Bahnhofsuhr Europas, so wurde er angepriesen. Mit einem Durchmesser von neun Metern, der über drei Stockwerke reicht, hat Aarau tatsächlich die grösste Uhr im Schweizer Bahnhofsdesign. Der Titel «grösste Bahnhofsuhr Europas» musste sie aber ziemlich bald wieder abgeben, als herauskam, dass der Bahnhof der französischen Stadt Cergy-Saint-Christophe eine noch grössere Uhr hat. Dort besteht der ganze Bahnhof aus Uhr.

Und noch eine andere Enttäuschung gab es: Die grösste Bahnhofsuhr der Schweiz war quasi eine Tageslichtuhr, im Dunkeln konnte man die Zeit nicht ablesen, weil nur die Stunden- und Minutenmarkierungen erleuchtet waren. Die Zeiger drehten im Dunkeln. Jahre später wurde nachgerüstet. Doch dann trübte das mehrfach ausgezeichnete Busbahnhofdach «Wolke» die Sicht auf die Uhr. Wie der Name verspricht, ist das Dach jedoch genug luftig, dass darunter sogar Tulpen wachsen: So heissen die roten Stühle niederländischer Machart, die 2013 montiert wurden. Doch die Sitze verbreiten auch nicht hundertprozentiges Glücksgefühl, sie sind ein bisschen widerspenstig und ein beliebtes Ziel für Vandalen und deshalb ständig kaputt. Die Stadt gibt ihnen derzeit noch eine letzte Chance: Der Hersteller hat versprochen, die Tulpen der neusten Generation seien stabiler. (jgl)