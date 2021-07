Digitalisierung Technischer Fortschritt: Aargau ist erneut Teil des schweizweiten Digitaltags Ab dem 10. November findet der schweizweite Digitaltag statt. Auch der Kanton Aargau ist wieder mit dabei. Bereits in der Woche davor finden in und um Aarau Events rund um die Digitalisierung statt.

Die Digitalisierung erfasst immer mehr Lebensbereiche. Severin Bigler

Auch 2021 ist die Region Aargau wieder Teil des schweizweiten Digitaltags. Vor fünf Jahren wurde er durch die Initiative «digitalswitzerland» ins Leben gerufen und seither in jedem Jahr durchgeführt. Ziel der Initiative ist es, die Position der Schweiz als führendes Innovationszentrum zu stärken.

Im Kanton Aargau wird für die Öffentlichkeit auch dieses Jahr ein Programm aus verschiedensten Themen zusammengestellt. Die Veranstalter laden die Bevölkerung dazu ein, ihr Wissen und ihre Erfahrungen zu Digitalisierungstrends in allen möglichen Bereichen, einzubringen. In Diskussionen können sich Interessierte über aktuelle Digitalisierungsthemen, wie Smart City oder die politische Partizipation in der digitalen Zukunft, austauschen.

Dazu bietet sich für Interessierte die Gelegenheit, neue digitale Fähigkeiten zu erlernen, in Workshops zu Robotik, dem Programmieren oder dem elektronischen Patientendossier. Alle Veranstaltungen werden nach Möglichkeit auch digital angeboten, wie bereits im Vorjahr, als der Anlass ausschliesslich auf der digitalen Ebene stattfand.

In Aarau werden derweil bereits in der Vorwoche verschiedene Events rund um die Digitalisierung durchgeführt, wie es in einer Mitteilung des Kantons heisst. Der Digitaltag ist eine Initiative des Kantons Aargau, der Stadt Aarau, der Digitalagentur Previon und dem Treuhandunternehmen Kendris.