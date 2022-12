50 Jahre Frauenstimmrecht «Politik ist Sache des Mannes» – wie Aargauer Grossräte 1968 argumentierten und warum sie das Frauen-Orakel befragen wollten Das Frauenstimmrecht hatte es im Aargau schwer. Der Grosse Rat beschäftigte sich erst 1968 mit einer Vorlage für die Einführung im Kanton. Der Regierungsrat hatte dort eine schweizweit einzigartige Hürde eingebaut.

Teilnehmerinnen demonstrieren an der 1.-Mai-Kundgebung im Jahr 1970 in Zürich für die Einführung des Frauenstimmrechts beim Bund und Kanton. Im Kanton Aargau dauerte dieser Prozess fast zehn Jahre. Bild: Str / Keystone

Der Aargau war für das Frauenstimmrecht ein steiniger Boden, so schrieben es die schweizerischen Zeitungen in den 1960er-Jahren. Bei der nationalen Abstimmung von 1959 hatten nicht einmal 23 Prozent der Aargauer Ja gesagt.

Als Grossrat Jakob Hohl (parteilos, Baden) 1961 die erste Aargauer Motion für das kantonale Frauenstimmrecht einreichte, herrschte angesichts dieses Resultats die Meinung vor, es eile nicht. Das Parlament stimmte 1962 dennoch zu, danach verschwand die Motion aber in der Schublade des Regierungsrats.

Regierungsrat machte aus zwei Motionen eine Vorlage

Die Vorlage, die dieser dem Grossen Rat erst sechseinhalb Jahre später präsentierte, war kompliziert und in der Schweiz einzigartig. Einerseits sah sie vor, die Einführung des kantonalen Frauenstimmrechts von jenem auf Gemeindeebene zu lösen. Letzteres sollte über den gesetzlichen Weg geregelt werden. Zweitens hatte der Regierungsrat das «Frauen-Orakel» eingebaut, wonach die Einführung des Frauenstimmrechts davon abhängig gemacht wird, ob die Frauen dieses überhaupt wollen.

Die Idee ging auf eine zwei Jahre zuvor angenommene Motion des freisinnigen späteren Regierungsrats Kurt Lareida zurück:

Motion Kurt Lareida 1966 Konsultativabstimmung zum Frauenstimmrecht. Bild: zvg / Staatsarchiv / Aargauer Zeitung

Allerdings hatte dieser eine Konsultativabstimmung verlangt, Kommission und Regierungsrat wollten das Orakel aber verbindlich: Falls die Männer zustimmen, sollen das die Frauen bestätigen. Dies aber nur, wenn zuvor 5000 über 20-jährige Schweizerinnen das Anliegen unterschreiben oder der Grosse Rat die Frauenabstimmung beschliesst.

Unnötig, Frauen für ihr Recht betteln zu lassen

Die zukünftig stimmberechtigte Frau soll ein Wort zur Einführung des Frauenstimmrechts mitreden, begründeten Regierungsrat und Kommission diese Schritte, und zwar verbindlich. Die Gegner bemerkten, er sei unnötig, Frauen für ihr Recht betteln zu lassen, und die Extrahürde verzögere den Prozess.

Der Regierungsrat sprach sich aber grundsätzlich klar für die Einführung des Frauenstimmrechts aus, mit den gleichen Argumenten wie überall in der Schweiz: Frauen seien Bürger mit Pflichten und darum gleichen Rechten, das Frauenstimmrecht sei zeitgemäss und der Status quo nicht mit der Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen vereinbar. Wer ein moderner Staat sein wolle, müsse hier einlenken.

Grossräte gaben sich desinteressiert

Am Dienstag, dem 26. November 1968, kam die Vorlage zur Debatte in den Grossen Rat und viele Grossräte zeigten ihr die kalte Schulter. Im Protokoll der Sitzung, das im Staatsarchiv eingesehen werden kann, steht, wie Kommissionspräsident Max Knecht in seinem Eingangsreferat das Parlament ermahnte:

«Ich verstehe es, wenn die Gegner des Frauenstimmrechts sich jetzt zum Kaffee begeben; vielleicht wollen die anderen Herren, die hierbleiben, zuhören.»

Für das «Badener Tagblatt» war das betonte Desinteresse der Grossräte ein Zeichen von Unaufrichtigkeit. Es werde sich noch zeigen, ob die Fraktionen, deren Sprecher sich so «warm und mit viel Wortgeklingel» zu der Vorlage bekannten, vor der Abstimmung dann immer noch für das Frauenstimmrecht einstehen würden, schrieb die Zeitung.

Die Diskussion drehte sich schliesslich mehrheitlich um die zwei «Aargauer Spezialitäten»: die Frage über das Vorgehen in den Gemeinden und das Frauen-Orakel. Der Grundsatz aber, ob das Frauenstimmrecht eingeführt werden soll, war mehrheitlich klar, nur einzelne Grossräte sprachen sich offen dagegen aus.

Jakob Hüssy will bei der naturgemässen Ordnung bleiben

Einer allerdings stach heraus: Jakob Hüssy (SVP, Safenwil). «Die Parteien müssen natürlich aus utilitaristischen Gründen heute eine etwas andere Haltung einnehmen, als dies vor ein paar Jahren der Fall war», kommentierte er laut Protokoll die Zustimmung seiner Ratskollegen. Er sei sich vollkommen bewusst, als rückständig und altmodisch bezeichnet zu werden, doch sei er nach wie vor konsequenter Gegner.

Hüssy war das einzige Kommissionsmitglied, das sich gegen das Frauenstimmrecht ausgesprochen hatte. In der Grossratsdebatte legte er noch einmal ausführlich dar, warum.

Politik und Öffentlichkeit seien Sache des Mannes und sollten es bleiben, das sei die naturgemässe, bewährte Ordnung. Weiter sei die direkte Demokratie mit ihren vielen Sachabstimmungen für Frauen ungeeignet, sie würden von ihren Gefühlen geleitet.

Jakob Hüssys Problem mit den «überbetont intellektuellen Frauen»

Das wohl schlechteste Argument für das Frauenstimmrecht sei aber die Menschenrechtskonvention. Die Schweiz habe «auch für die Frauen» die Menschenrechte in viel grösserem Masse verwirklicht als die meisten Unterzeichnerstaaten, namentlich in Afrika, was Hüssy jedoch weniger respektvoll umschrieb.

Er sei sowieso überzeugt, dass die Frauen das Stimmrecht mehrheitlich nicht wollten, stellte er klar. Abgesehen von den «etwas überbetont intellektuellen Frauen oder politischen Spekulantinnen» machten diese nämlich kein Aufhebens um ihre Rolle und seien zufrieden damit. Er schloss mit:

«Die Verpolitisierung des ganzen Lebens durch die Einführung des Frauenstimmrechtes ist nicht nötig, nicht wünschbar und ganz sicher unserem Staatswesen keineswegs angepasst.»

«Herr Hüssy, ich muss sagen, ich bin froh, dass Sie alles, was Sie gesagt haben, hier geäussert haben; denn, wenn es den Kollegen Hüssy nicht gäbe – das ist ernsthaft – müsste man ihn erfinden», antwortete auf dieses Votum Jakob Hohl, der eigentliche Urheber der Vorlage. Hüssy sei einfach Träger von Anschauungen, die noch weit verbreitet seien: «Lobgesang auf unsere Ordnung, die man andernorts nicht habe.»

Hohl war jedoch selber von der Vorlage enttäuscht und beantragte Nichteintreten. Seine Motion habe nur noch wenig damit zu tun, bemerkte er. Er wollte kein Frauen-Orakel, sondern direkt abstimmen lassen. Kurt Lareida war zwar ebenfalls unzufrieden, was aus seinem Vorschlag gemacht worden ist, warf Jakob Hohl aber vor, er anerkenne den guten Willen der Regierung nicht. Denn das Experiment lohne sich, sagte Lareida:

«Ich garantiere Ihnen, dass dieser Weg andernorts nachgeahmt wird.»

Der Antrag Hohls unterlag, der Grosse Rat beschloss in erster Lesung die regierungsrätliche Vorlage. Doch auch Lareida sollte unterliegen, die Regierung verzichtete schliesslich sowohl auf Frauen-Orakel als auch auf die Trennung von kommunalem- und kantonalem Frauenstimmrecht. Der Grosse Rat folgte dem Vorschlag am 18. August 1970. Jakob Hüssy hatte erfolglos Nichteintreten beantragt.

Knappes Resultat, schweizweit unterdurchschnittlich

Die Urnenabstimmung fand am 7. Februar 1971 statt, gleichzeitig wie jene über die nationale Einführung. Der politische Prozess hatte fast zehn Jahre in Anspruch genommen. Das Resultat war knapp, 51,7 Prozent der Stimmenden sprachen sich für die kantonale Vorlage aus. Zum eidgenössischen Frauenstimmrecht sagten gar nur 50,2 Prozent der Aargauer Ja. Schweizweit wurde es mit 65,7 Prozent angenommen.

Protokoll: Resultat der Abstimmung vom 7. Februar 1971 zur Einführung des Frauenstimmrechts im Kanton Aargau. Bild: zvg / Staatsarchiv / Aargauer Zeitung

Was danach geschah

Die nationale Abstimmung zum Frauenstimmrecht war so terminiert, dass die Frauen bereits ein halbes Jahr nach dem Ja an den eidgenössischen Abstimmungen teilnehmen konnten. Für die kantonale Umsetzung blieb im Aargau etwas mehr Zeit, erst am 18. März 1973 fanden die Gross- und Regierungsratswahlen statt.

Dass die Frauen jetzt mitbestimmen konnten, hatte tiefgreifende Konsequenzen. Schon nur bei der Anzahl Stimmender: 1973 waren 238'682 Aargauer Männer und Frauen stimmberechtigt, bei der Abstimmung 1959 war es mit 109'855 Aargauern nicht einmal die Hälfte gewesen. Ein Vorstoss verlangte deshalb, dass die Anzahl benötigter Unterschriften für eine Volksinitiative heraufgesetzt oder verdoppelt werde. Das sah die Regierung als nicht dringend an, auch am Stimmrechtsalter 20 rüttelte sie im Zuge der Frauenstimmrechtsabstimmung nicht. Abgeschafft wurde im Aargau aber der Stimmzwang, dies war schon in der Parlamentsdebatte mehrfach thematisiert worden.

Die erste Frau sass bereits vor den Wahlen, für drei Monate, im Grossen Rat. Marlène Baenziger wurde im Februar 1973 nachnominiert, weil bei der Fraktion der Freien Stimmberechtigten und parteilosen Wähler nach dem Rücktritt von Grossrat Ernst Wyss kein Ersatzmann mehr vorgesehen war. Sie wurde einen Monat später nicht wiedergewählt.

Marlène Baenziger war erste Aargauer Grossrätin, sie rückte im Februar 1973 nach. Die Wiederwahl im März schaffe sie nicht.

Bild: zvg / AGR

Nur 13 Frauen schafften am 18. März die Wahl in den Grossen Rat. Das Gros stammte von der SP mit sechs und der CVP mit vier Grossrätinnen. Der EVP gehörten zwei an, der «Nationalen Aktion gegen die Überfremdung» eine Frau. Von den grossen Parteien FDP und SVP wurden keine Frauen gewählt, ebenso wenig vom Landesring oder dem Team 67. Dies, obwohl alle Parteien Kandidatinnen aufgestellt hatten.

35 Jahre später eine Aargauer Bundesrätin

Erste Aargauer Grossratspräsidentin war Elisabeth Schmid-Bruggisser (CVP 1985/1986), erste Regierungsrätin Stéphanie Mörikofer (FDP, 1993–2001). Als erste Aargauerin in den Nationalrat wurde 1979 die Sozialdemokratin Ursula Mauch gewählt. Christine Egerszegi (FDP) hatte 2006/2007 als erste Aargauerin das Amt als Nationalratspräsidentin inne, anschliessend war sie die erste Aargauer Ständerätin (2007–2015).

7 Bilder 7 Bilder Die erste Aargauer Bundesrätin: Doris Leuthard bei ihrer Vereidigung am 14. Juni 2006.







Edouard Rieben / INL

Und Doris Leuthard wurde am 14. Juni 2006 zur ersten Aargauer Bundesrätin gewählt. Sie trat Ende 2018 zurück.