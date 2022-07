100 Jahre Wald Aargau Barfussweg, Spielturm und Blockhaus: Forstwart-Lernende erstellen Bauten für die Waldtage Im Rahmen einer Weiterbildung lernten Forstwart-Lernende, wie man diverse Bauten erstellt. Darunter auch solche, die zur Infrastruktur des Jubiläumsanlasses «100 Jahre Wald Aargau» beitragen. Ein Einblick in den Baukurs.

Die Aargauer Forstwartlernenden zeigten vollen Einsatz. Toni Widmer

«Hammer, dieser Einsatz», lobte Vreni Friker, die ehemalige Grossratspräsidentin und aktuelle Präsidentin von Wald Aargau, die 25 Forstwartlernenden im Aarauer Forstwerkhof. Dort und in der näheren Umgebung sowie in Egliswil absolvierten diese letzte Woche den traditionellen Baukurs. Im Rahmen dieser Weiterbildung lernten die angehenden Forstwarte einfache Verbauungen bei Bächen und Erdrutschen zu erstellen sowie Erholungseinrichtungen für die Öffentlichkeit zu bauen. Sie wurden dabei in verschiedenen kleinen Gruppen von erfahrenen Förstern und Forstwarten instruiert und betreut.

Einsatz für das Jubiläum «100 Jahre Wald Aargau»

Laut Oliver Eichenberger, Leiter des Forstbetriebs Region Muri und Kursleiter beim Aargauischen Försterverband, findet diese Weiterbildung seit einigen Jahren jeweils im September in Birr statt: «Früher wurde der Kurs abwechslungsweise in verschiedenen Forstbetrieben durchgeführt. Doch die Bereitstellung der erforderlichen In­frastruktur ist sehr aufwendig. Jetzt konnten wir in Birr-Lupfig eine Basis schaffen, die ideale Voraussetzungen bietet.»

Dieser am Baukurs der Forstwartlernenden erstellte Barfussweg wird Teil des Rundgangs am Jubiläum 100 Jahre Wald Aargau. Toni Widmer

Die temporäre Verlegung von Kurstermin und -ort dieses Jahr hat einen speziellen Grund. Vom 15. bis 21. August steigt der Jubiläumsanlass «100 Jahre Wald Aargau» in der Umgebung des Waldhauses Lättweiher in Unterentfelden. «OK-Präsidentin Vreni Friker hat uns angefragt, ob wir mit unseren Lernenden bei der Bereitstellung der Infrastruktur für diesen Anlass helfen könnten, und das hat bestens in unser Konzept gepasst», erklärte Eichenberger. Ziel des Baukurses sei es stets, bleibende Projekte zu realisieren, und das sei mit dem Aufbau für den Jubiläumsanlass auf eine ideale Weise gegeben.

Gearbeitet wurde im Raum Aarau-Entfelden im Lauf der Woche an sechs verschiedenen Baustellen, dazu kamen zwei Projekte in Egliswil. Die Kursteilnehmenden sanierten einen Wanderweg, erstellten Tischgarnituren für das bevorstehende Fest, bauten einen Barfussweg mit integriertem Kneipp-Abschnitt, einen Spielturm sowie kleines Blockhaus. Weiter wurden sie im Unterhalt von Forstgeräten und -Maschinen fortgebildet und lernten Ladungen korrekt zu sichern.

Abschlusstest mit Beurteilung am Kursende

Vreni Friker, Präsidentin von Wald Aargau, verteilt Trinkflaschen. Toni Widmer

Der Baukurs ist keine lockere Veranstaltung: «Es gibt klar definierte Lernziele und mit einem Abschlusstest und einer Beurteilung der Teilnehmenden wird am Schluss auch geprüft, ob wir diese erreicht haben», erklärte Kursleiter Oliver Eichenberger. Die jungen Leute zu motivieren, sei jedoch nicht schwer: «Sie können hier Maschinen bedienen, die in ihren Betrieben nicht oder kaum im Einsatz stehen, und spannende Projekte verwirklichen. Wir staunen immer wieder, wie viel Engagement sie dabei an den Tag legen und wie sie bei der Umsetzung unserer Pläne mitdenken und eigene Ideen einbringen», lobte er. Das hat auch Vreni Fricker imponiert: «Ich habe die Arbeit der Lernenden seit Montag verfolgt und bin hocherfreut darüber, mit welcher Begeisterung sie ans Werk gehen», erklärte sie an einem Rundgang mit Gästen und Medien. Vom Ergebnis könnten sich die Besucherinnen und Besucher am Jubiläumsanlass im August selber überzeugen: «Ich bin sicher, sie werden von den Projekten beeindruckt sein, welche die Lernenden unter Anleitung ihrer Instruktoren im Laufe dieser Woche geschaffen haben.»

Laut den am Kurs beteiligten Fachleuten werden in den Forstbetrieben die Arbeiten für die Öffentlichkeit wichtiger: «Die Sanierung von Wanderwegen und der Bau von Feuerstellen, Spielplätzen und anderen Attraktionen im Wald gewinnt an Bedeutung. Es gilt, dafür nicht nur neue Konzepte zu entwickeln, sondern auch zu prüfen, wie solche Projekte, die allen Erholungssuchenden dienen, letztlich auch von der Öffentlichkeit mitfinanziert werden», war am Baukurs in Aarau zu erfahren.