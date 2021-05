1. Mai Trotz Pandemie wird am Tag der Arbeit auch im Aargau demonstriert ++ Sprayereien in Baden Anders als im letzten Jahr geht es am 1. Mai 2021 wieder auf die Strassen. Für diesen Samstag sind diverse Demonstrationsmärsche und Ansprachen geplant. Eine Übersicht:

Aarau : Um 14 Uhr beginnt ein Umzug ab dem Bahnhofplatz, ab 14:30 Uhr finden Ansprachen auf dem Aargauerplatz statt.

: Um 14 Uhr beginnt ein Umzug ab dem Bahnhofplatz, ab 14:30 Uhr finden Ansprachen auf dem Aargauerplatz statt. Baden : Um 13:30 Uhr ist die Besammlung für den Demonstrationszug auf dem Bahnhofplatz. Der Zug startet um 14 Uhr . Ansprachen gibt es um 13:45 und 15 Uhr.

: Um 13:30 Uhr ist die Besammlung für den Demonstrationszug auf dem Bahnhofplatz. Der Zug startet um 14 Uhr . Ansprachen gibt es um 13:45 und 15 Uhr. Lenzburg : Um 11 Uhr ist Festbeginn auf dem Metzgplatz (bei Schlechtwetter im alten Gemeindesaal). Das Rahmenprogramm findet gemäss epidemiologischer Lage statt. Ansprachen sind für 14, 15 und 16 Uhr geplant. Festende ist um 17 Uhr.

: Um 11 Uhr ist Festbeginn auf dem Metzgplatz (bei Schlechtwetter im alten Gemeindesaal). Das Rahmenprogramm findet gemäss epidemiologischer Lage statt. Ansprachen sind für 14, 15 und 16 Uhr geplant. Festende ist um 17 Uhr. Rheinfelden: Ab 16:30 Uhr beginnt am Aussenplatz beim Roten Haus Rheinfelden das Fest, es werden diverse Ansprachen gehalten. Um 18 Uhr ist Festende.

SP-Aargau-Präsidentin Gabriela Suter nimmt nicht an der 1. Mai-Feier teil

Wie Nationalrätin und SP-Aargau-Präsidentin Gabriela Suter auf Twitter schreibt, verzichtet sie in diesem Jahr auf eine physische Teilnahme an der 1.-Mai-Kundgebung:

Mein heutiger Beitrag zum Senken der Fallzahlen #CHbeatsCovid:

- Verzicht auf die physische Teilnahme an 1.-Mai-Feiern https://t.co/D8hFuqFc0N — Gabriela Suter (@suter_gabriela) May 1, 2021

Baden

Diverse Häuser mit Parolen besprayt

Im Badener Einkaufsviertel sind am Samstag diverse Liegenschaften mit 1.-Mai-Parolen besprayt worden. Betroffen sind insbesondere Häuser in der Badstrasse. Die Polizei war bereits am Vormittag vor Ort und hat die Schäden registriert, wie die Mitarbeiterin eines Restaurants sagt: «wir haben erfolglos versucht, die Farbe zu entfernen. Es ist mühsam».

Mit Bezug zum 1. Mai versprayten unbekannte Täter in Baden zahlreiche Fassaden und Objekte. Kapo AG

Um 14 Uhr soll der Demonstrationszug gemäss offiziellen Angaben durch die Stadt ziehen. Auf dem Theaterplatz finden Ansprachen statt: Reden halten Zoe Sutter, Präsidentin der Juso Aargau, und Katharina Prelicz-Huber, Präsidentin des VPOD (Verband des Personals öffentlicher Dienste). (pkr)

Bremgarten

Bild: MZM

In Bremgarten ist keine offizielle 1. Mai-Feier geplant, dafür hängt an der Eisenbahnbrücke über die Reuss ein riesiges Transparent mit der Aufschrift «Leben statt Lohnarbeit». Angebracht wurde das Banner möglicherweise von Personen aus dem Umfeld des autonomen Kulturzentrums Bremgarten (Kuzeb).