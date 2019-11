Jean-Pierre Gallati (SVP) beerbt Franziska Roth – im Fotofinish gegen Yvonne Feri

Es war knapp. Yvonne Feri und Jean-Pierre Gallati lieferten sich am gestrigen Wahlsonntag ein Kopf-an-Kopf-Rennen für die Wahl des fünften Regierungsratssitzes. Nach neun ausgezählten Gemeinden lag Gallati knapp vorne, dann holte Feri auf, gewann unter anderem in Buchs, Bremgarten und Brugg, bevor Gallati wiederum vor allem kleinere Gemeinden für sich entschied. Am Schluss nützte es Yvonne Feri auch nichts mehr, dass sie in Aarau und Baden obenaus schwang.

Es blieb beim Achtungserfolg für die SP-Nationalrätin, letztlich konnte Gallati jubeln, der für die SVP den zweiten Sitz im Regierungsrat zurückholt. Nachdem Franziska Roth letzten Frühling zuerst aus der SVP ausgetreten und wenig später aus dem Regierungsrat zurückgetreten ist, präsentiert sich die Aargauer Regierung jetzt parteipolitisch also wieder so wie nach den kantonalen Wahlen vom Herbst 2017: mit zwei SVP-Vertretern und je einem aus SP, CVP und FDP. Etwas aber hat sich verändert: Der Regierungsrat besteht erstmals seit 2008 wieder aus fünf Männern. Gallati verliert in seiner Wohngemeinde Wohlen Jean-Pierre Gallati wurde insgesamt 77462 Mal auf den Wahlzettel geschrieben, Feri 75869 Mal. Nach dem ersten Wahlgang war der Unterschied zwischen den Kandidierenden von SP und SVP noch klar grösser gewesen, was Gallati erst recht die Favoritenrolle einbrachte: Am 20. Oktober holte er 63830 Stimmen, die zweitplatzierte Yvonne Feri 19000 weniger. Sie hat demnach also einiges gut gemacht auf ihren Konkurrenten. Es waren die urbaneren Gebiete, wo links vor rechts zählte. In den Bezirken Aarau, Baden, Brugg und Rheinfelden hatte Yvonne Feri die Nase vorn. In Aarau, dem Bezirk mit der höchsten Stimmbeteiligung (44,23 Prozent) liess die Sozialdemokratin den SVPler um über 2200 Stimmen hinter sich, nur leicht kleiner war der Unterschied in Baden. Jean-Pierre Gallati punktete im Gegenzug am deutlichsten im Bezirk Kulm (rund 2000 Stimmen mehr als Feri).

Eng wurde es für Feri in ihrer Wohngemeinde. In Wettingen gaben ihr 2628 Wählerinnen und Wähler ihre Stimme, das sind lediglich 405 mehr, als an Jean-Pierre Gallati gingen. Eine mögliche Erklärung ist, dass Yvonne Feri als ehemalige Sozialvorsteherin Wettingens Kritik ausgesetzt war.

Ich konzentriere mich jetzt auf mein Amt als Nationalrätin. Darauf freue ich mich. Yvonne Feri, Nationalrätin SP

Aber auch für Jean-Pierre Gallati ist die Wohngemeinde ein hartes Pflaster. In Wohlen erhielt Feri sogar mehr Stimmen (1631) als Gallati (1422). In Wohlen sind die Fronten zwischen Gallati und dem Lager um den ehemaligen Gemeindeammann Walter Dubler nach wie vor verhärtet. Gesamterneuerungswahlen bereits in einem Jahr Knapp hin oder her, natürlich sei sie enttäuscht, die Wahl nicht geschafft zu haben, sagte Feri nach Bekanntgabe des Resultats. Zwar freue sie sich über die grosse Unterstützung, konzentriere sich jetzt aber auf ihr Amt als Nationalrätin, in welchem sie am 20. Oktober bestätigt worden ist. Bereits am 18. Oktober 2020 stehen im Aargau Gesamterneuerungswahlen für den Regierungsrat an. Ob sie dann zum dritten Mal antreten wird für ihre Partei, liess die Wettingerin gestern offen. Das knappe Resultat zeige, dass sich ein grosser Teil der Bevölkerung mehr linke Politik wünsche, teilte die kantonale SP mit. Zudem werde eine reine Männerregierung von vielen Stimmberechtigten nicht hingenommen. Aber: Sie sei stolz auf das Resultat ihrer Kandidatin, sagte SP-Präsidentin Gabriela Suter. Der knappe Ausgang zeige, dass Yvonne Feri weit über das linke Lager hinaus überzeugt habe. «Ihre Erfahrung wurde honoriert», so Suter. Dass Gallati trotzdem mehr Wählerinnen und Wähler mobilisieren konnte, könnte an der tiefen Wahlbeteiligung von 37,4 Prozent liegen, mutmasst sie. Für Suter ist klar, dass die SP für die Regierungsratswahl in einem Jahr wieder antreten wird. Wie die Strategie dann aussehen wird, ist aber noch nicht bekannt. Seit einiger Zeit steht auch die Frage im Raum, ob Urs Hofmann noch einmal zur Wahl antreten wird. Mehr Freude am Resultat hatte gestern Sonntag SVP-Präsident Thomas Burgherr. War er nach den Nationalratswahlen vom 20. Oktober angesichts der herben Verluste zerknirscht, so freute er sich gestern über die Wahl von Jean-Pierre Gallati und dem gleichzeitigen Erfolg von Hansjörg Knecht bei der Wahl in den Ständerat umso mehr: «Jetzt sind wir in alter Stärke zurück», sagte er und betonte: «Wir haben wieder zwei starke Regierungsräte.» Jean-Pierre Gallati übernimmt wahrscheinlich das DGS Am 4. Dezember werden die Departemente verteilt, wie Landammann Urs Hofmann am Rande der Feier für die Neugewählten erklärte. Dass Jean-Pierre Gallati das Departement Gesundheit und Soziales (DGS) übernehmen wird, gilt allerdings als unbestritten. Sicher ist, dass Gallati am 2. Dezember nach Bern fährt und eine Session als Nationalrat absolvieren wird. Dann wird dieser Sitz von Bauernverbandspräsident Alois Huber übernommen – er wurde am 20. Oktober auf den zweiten Ersatzplatz gewählt.

Das erwartet den neuen Regierungsrat Jean-Pierre Gallati wird aller Wahrscheinlichkeit nach das Departement Gesundheit und Soziales (DGS) übernehmen. Zahlreiche Dossiers müssen dort dringend angegangen werden: - Spital-Neubau: Das Kantonsspital Aarau plant einen Neubau für mehrere hundert Millionen Franken. Der Gesundheits- und der Finanzdirektor begleiten das Projekt eng. - Strategie: Das Gesundheitsdepartement verfügt über keine strategische Grundlage. Es wird Aufgabe des neuen Vorstehers sein, die gesundheitspolitische Gesamtplanung aus dem Jahr 2010 zu überarbeiten. Diese soll die künftige Strategie vorgeben. - Spitalgesetz: Sobald die neue gesundheitspolitische Gesamtplanung vorliegt, soll die Totalrevision des kantonalen Spitalgesetzes angegangen werden. Grundsatzfragen waren in der Vernehmlassung umstritten. (eva/nla)

«Mein Respekt vor dieser Aufgabe ist sehr gross» Jean-Pierre Gallati (SVP) ist im zweiten Wahlgang in den Aargauer Regierungsrat gewählt worden. Im Wahlkampf setzte der Wohler auf seine Erfahrung als Gesundheitspolitiker und warb mit dem Kurzslogan «Gsondheit». Die Departementsverteilung erfolgt erst am 4. Dezember. Dass Gallati das Departement Gesundheit- und Soziales übernehmen wird, steht aber praktisch fest. Dieser Wahlsonntag war spannend, der Ausgang äusserst knapp. Haben Sie das so erwartet? Jean-Pierre Gallati: Ich bin ein schlechter Prophet, was Wahlausgänge betrifft. Dieses Mal habe ich aber immer gesagt, dass ich die Wahlchancen von Yvonne Feri und mir bei je 50 Prozent sehe. Das ist jetzt ungefähr so herausgekommen. Sie haben angekündigt, dass Sie am 2. Dezember Ihr Amt als Nationalrat antreten werden. Sehen Sie das nach Ihrer Wahl in den Regierungsrat immer noch so? Ja. Ich absolviere die erste Session mit dem Nationalrat und werde dann auf den nächstmöglichen Termin zurücktreten. Ich sehe keinen Grund dafür, warum ich das jetzt anders beurteilen sollte. Aber jetzt sind Sie gewählter Regierungsrat. Was packen Sie dort zuerst an? Zuerst muss der Zeitpunkt des Amtsantritts bestimmt werden, dann muss die Departementsverteilung erfolgen. Ich hoffe natürlich, dass ich das Departement Gesundheit und Soziales übernehmen werde, wie ich es in meinem Wahlkampf angekündigt habe. Aber das ist noch unsicher. Dann geht es darum, die Übergabe vom jetzigen Departementsvorsteher an mich möglichst geordnet und sorgfältig durchzuführen. Das ist das Wichtigste. Dem Departement Gesundheit und Soziales vorzustehen, gilt als anspruchsvoll. Wie gross ist Ihr Respekt vor diesem Amt? Mein Respekt vor dieser Aufgabe ist sehr gross und ich bin mir bewusst, dass diese Wahl eine grosse Verantwortung bedeutet, damit das Beste für den Kanton Aargau erreicht werden kann.