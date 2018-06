Liegt es am Trainerwechsel so kurz vor der WM? Am Druck des grossen (Mit-)favoriten? An der defensiven Einstellung der meisten Gegner? Oder an der Müdigkeit nach einer langen Saison? Spanien überzeugte jedenfalls in der Gruppenphase nur ganz selten. Nach dem begeisternden 3:3 zum Auftakt gegen Portugal mühte sich das Team von Trainernovize Fernando Hierro zu einem mageren 1:0 gegen den Iran und kam glückhaft zu einem Unentschieden gegen Marokko.