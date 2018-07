Fran ist sich da nicht ganz so sicher. Die adrette Dame ist mit ihrem Mann und zwei Freunden aus Amerika angereist, um ihre alte kroatische Heimat zu besuchen. Sie kauft Ante ein Modric-Shirt ab und steckt es in die Tasche. «Für meinen Sohn. Der ist jetzt ganz fussballverrückt wegen dieser Kroaten», sagt Fran. In den USA wüssten viele Leute nicht einmal, wo Kroatien genau liege. «Wenn sie Weltmeister werden, wird sich das ändern.» Vielleicht werden die Kroaten dann endlich auch ihren schlechten Ruf los, hofft Fran. «Nicht wenige glauben ja, hier sei immer noch Krieg.»

Die alten Balkan-Rivalitäten

Der Krieg ist vorbei, nicht aber die Rivalitäten zwischen den Nachbarn auf dem Balkan (zu dem sich kaum ein Kroate zählt und sich stattdessen zu «Mitteleuropa» zugehörig fühlt). Das zeigt sich, wenn Shaqiri und Xhaka ihre WM-Tore gegen Serbien mit dem Doppeladler – einem albanischen Symbol – feiern. Und das zeigt sich, wenn serbische Wortführer wie Miodrag Linta, Vorsitzender des dortigen Flüchtlingsverbandes, den kroatischen Torhüter Danijel Subasic bezichtigen, er würde «seine Wurzeln verleugnen». Subasics Vater ist Serbe, der Top-Torhüter in den Augen vieler Serben also einer der ihren und so etwas wie ein sportlicher Verräter.

Doch auch die Kroaten haben das serbische Trauma längst nicht hinter sich gebracht. Als Goalie Subasic als 22-Jähriger seine damalige kroatische Freundin heiraten wollte und diese ihren Vater um sein Einverständnis bat, sagte er ihr: «Ich werde dich umbringen, wenn du einen Serben heiratest.»

Die Ersatz-Nati

Die Un-Liebe ist gegenseitig. Und gerade im Fussball scheinen die alten Wunden nicht verheilt. In Zagrebs Strassen trifft man alle paar Schritte auf Kleber der «Bad Blue Boys». Der Fanclub des Stadtvereins Dinamo Zagreb machte sich in den späten 80er-Jahren einen Ruf als gewalttätiger Haufen und lieferte sich regelmässige Stadionschlachten – etwa mit dem nicht minder gewaltbereiten Anhang von Roter Stern Belgrad.

In einer Zeit, in der es weder eine serbische noch eine kroatische Nationalmannschaft gab und in der das grosse Jugoslawien den Stolz der kleinen Republiken unterband, fungierten diese Mannschaften als eine Art Ersatz-Nati. Sie schrieben sich später stolz auf die Fahnen, die «Nation hervorgebracht» zu haben. Noch heute gehören die «Bad Blue Boys» gemäss Sportexperten zu den gefährlichsten Fangemeinschaften der Welt.

Triumph des ganzen Balkans

Womöglich würde ein kroatischer Triumph am Sonntag auch in dieser Hinsicht etwas bewirken. Es wäre das erste Mal überhaupt, dass eine Mannschaft aus dem Balkan ein grosses Fussballturnier gewänne. Kroatiens Nachbarn könnten den Sieg – wenn er denn kommt – solidarisch mitfeiern. Im Kosovo würden sie das genauso tun wie in Albanien, in Bosnien genauso wie in Mazedonien, in Slowenien sowieso. Darüber, was die Serben tun werden, darüber möchte man in der kroatischen Metropole aber lieber nicht reden. Keine politischen Debatten jetzt, bitte! Die leise Hoffnung aber, dass auch die Serben von dieser sportlichen Balkan-Solidarität ergriffen werden könnten, die ist da.

Es wird Abend in Zagreb. Bald kommen die zwei Mitarbeiter der Stadtverwaltung, die jeden Abend die 200 Gaslampen von Hand anzünden. Sie tauchen Zagreb in ein goldgelbes Licht, auch die Strasse, an der Nena ihre Boutique betreibt. Aufs Foto möchte sie noch immer nicht. Dafür zeigt sie stolz auf den Namen ihres kleinen Ladens: «Feniks» steht über dem Eingang in roten Lettern. «Kroatien war ganz unten, jetzt sind wir vielleicht bald ganz oben, wie der Phönix aus der Asche», sagt Nena und schaut auf den Schriftzug. Der kroatische Phönix scheint bereit zum Abheben. Das stört eigentlich nur einen: diesen stolzen, blauen Gockel. Und der – das weiss auch Nena – ist leider verdammt flink.