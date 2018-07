Die Schweizer Fussball-Nationalmannschaft kehrt durch die Hintertür von der WM in Russland zurück. Die Nati landet am Donnerstag voraussichtlich um 16 Uhr mit dem Flug LX8911 aus Samara in Kloten. Es gibt keinen Empfang und keine offizielle Begrüssung. Die Spieler reisen in Zivil und als normale Passagiere. Es steht ihnen frei, Autogramme zu geben oder nicht.