3. Was Sie über Kroatien wissen müssen

Die «Vatreni» («Feurigen») galten wie Belgien bereits als «ewiger Geheimfavorit», der den grossen Coup am Ende doch nie schafft. Kein Wunder, an der WM 2014 und an der EM 2016 konnte die «goldene Generation» um Luka Modric, Ivan Rakitic und Mario Mandzukic trotz grossem Potenzial nicht überzeugen.