Nur wer Geld hat, hat Chancen

Gastgeber sind Vova und seine Frau Louisa. Fast jedes Wochenende verbringen sie in ihrer Datsche, wie die Wochenendhäuser in Russland genannt werden. Ihr Anwesen umfasst vier kleine, mit Bungalows vergleichbare Häuschen: Zwei zum Schlafen, eines zum Kochen, eines für die Sauna. Dazu kommt ein kleines Holzhüttchen für die Toilette. Solche Datschen, die aus der Zeit der Sowjetunion stammen, gibt es in der Umgebung Moskaus rund eine Million. Statistiken zu Folge besitzt jede dritte Moskauer Familie eine.

«Im Sommer sind wir so oft wie möglich hier», sagt Vova. Normalerweise wohnt die Familie in einer Wohnung mitten in Moskaus Innenstadt. Sohn Boris sagt, dass viele lieber auf dem Land leben würden, es wäre auch günstiger. «Aber hier gibt es keine Jobs, ausser man will Bauer sein. Doch wer das macht, ist verrückt. Man erhält fast keine Unterstützung vom Staat.»