Seit seinem Amtsantritt 2012 setzte Deschamps grossen Wert auf den Zusammenhalt und scheute sich nicht davor, jene Spieler auszuschliessen, die seiner Meinung nach einen negativen Einfluss auf das grosse Ganze hatten, wie etwa Karim Benzema oder Franck Ribéry. Das ist selbstredend ein Luxus, den sich nur ein Nationalcoach leisten kann, der über grosse Auswahl verfügt. Deschamps hat diese Auswahl. Neben Benzema und Ribéry fehlten in Russland etwa auch Kingsley Coman, Anthony Martial, Dimitri Payet und einige andere Spieler, deren Wert 30 Millionen Franken übersteigt.

Eine rosige Zukunft

Es reichte trotzdem, um ein 23-Mann-Kader aufzubieten, das über eine Milliarde an Transfersumme kosten würde. Teuer sind die Spieler auch deshalb, weil sie jung sind. Da ist natürlich Teenager Kylian Mbappé, der mit seinen Sprints und Tricks noch eine Weile unterhalten dürfte, aber das ist auch eine Achse, die noch schöne Jahre vor sich hat. Die Innenverteidiger Varane (25) und Umtiti (24), die defensiven Mittelfeldspieler Paul Pogba (25) und N'Golo Kanté (27) und Stürmer Antoine Griezmann (27) werden auch in vier Jahren noch zur Verfügung stehen.

Auch Deschamps dürfte weitermachen. Der Baske fühlt sich in der Rolle des Nationalcoaches wohl. Als er noch Klubtrainer war, rieb er sich an seinen Vorgesetzten auf - bei Juventus Turin, bei Monaco und auch bei Marseille. Im Verband kann er schalten und walten, fast wie er will. Präsident Noël Le Graët ist schon seit langem ein Freund und Bewunderer. Deschamps' Leistungsausweis spricht nun ohnehin für ihn: Viertelfinal bei der WM 2014, Final bei der EM 2016 und nun der WM-Titel.

Das Sieger-Gen ist in ihm, sagen sie in Frankreich schon seit langem. Kritiken, die dahin zielen, dass man mit diesem französischen Kader auch attraktiveren Fussball hätte spielen können, perlen an Deschamps ab. Ihn interessiert nur der Sieg. Er war der erste Franzose, der als Captain die Champions-League-Trophäe entgegen nahm, der erste, der den WM-Pokal in die Höhe stemmte, und schreibt nun als Trainer weiter Geschichte. Das Rezept für den Erfolg ist immer das gleich geblieben, dasjenige eines defensiven Mittelfeldspielers der alten Schule: Stabilität und Solidarität.

