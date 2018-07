Katar ist als Investor längst ein Riesen-Player im Sport, aber fußballerisch immer noch ein Zwerg. Auch die Übernahme der KAS Eupen 2012 hat daran noch nicht viel verändert, der Provinzklub in Belgien ist seither die Kaderschmiede des Emirats in Europa. Talente, die nach einem aufwendigen Scouting und viel Training in der hauseigenen Akademie für gut genug befunden wurden, sollen sich in Eupen den letzten Schliff holen. Allerdings schafften bisher kaum gebürtige Katarer den Sprung nach Europa.

Talente aus Afrika für Katar?

Dafür umso mehr Afrikaner. Die Aspire Academy unterhält im Senegal eine Aussenstelle, Tausende Talente auch aus Mali oder Nigeria werden gesichtet, im Kurzpassspiel ausgebildet und nach Katar eingeladen oder direkt weiter zu Partnerklubs nach Europa geschickt. Um es nach oben zu schaffen. Senegals Moussa Wague (Eupen) ist etwa ein Akademie-Absolvent, in der WM-Vorrunde gegen Japan schoss er ein Tor. Und viele Kritiker des Modells hegen den Verdacht, dass Katar letztlich bezweckt, Fussballer wie Wague für die WM einzubürgern.

Katars Macher weisen diese Vorwürfe entschieden als haltlos zurück und erinnern an die Regularien des Weltverbandes Fifa, die ein Nationen-Hopping ausschliessen. Allerdings gibt es im Weltfußball längst Strömungen, die gewisse Einschränkungen aufweichen wollen.

Ein Märchen wie im Handball?

In anderen Sportarten hat sich Katar bereits eine Weltauswahl zusammengekauft, in der Leichtathletik etwa werden Talente aus Afrika mit viel Geld gelockt. Bestens in Erinnerung ist auch noch das Beispiel aus dem Handball: Vor drei Jahren sorgte ein aus aller Herren Länder zusammengewürfeltes Team (12 der 16 Spieler sind vor dem Turnier eingebürgert worden) für ein kleines Wüstenmärchen: Katar gewann Silber.