Smart Home Technology

Wenn Felix Adamczyk morgens ins Büro kommt und das Licht anknipst, hat er bereits Kontakt mit einem seiner Produkte. Der Lichtschalter funktioniert kabellos. In ihm verbaut ist eine Batterie — und ein kleiner Chip, entwickelt von Adamczyk. Dieser hält den Lichtschalter auf Stand-by. Der Clou: der Chip verbraucht so wenig Energie, dass die Batterie locker fünf Jahre hält. Ziel sei es, dass der Stromverbrauch des Chips kleiner ist als die Selbstentladung der im Gerät verbauten Batterie. «Das Modell ist schon längst überholt», sagt der Gründer der Zürcher Smart Home Technology GmbH. Darauf habe er nicht mal ein Patent angemeldet. «Die neueren Sachen», sagt Adamczyk, «das sind die richtig coolen».

Gegründet hat er seine Firma noch als Elektrotechnik-Student der ETH Zürich vor zwei Jahren. Seit 2015 ist Smart Home Technology ein offizielles Spin-off der ETH. Heute hat er sechs Mitarbeiter. Seine Firma, sagt der Gründer, habe vom ersten Tag an Umsatz gemacht. Das habe wohl auch die Jury von Swiss ICT beeindruckt.

Adamczyks Firma baut Chips, die den Stromverbrauch von Elektrogeräten im Stand-by massiv senken. Das ist besonders im aufkommenden «Internet der Dinge» (IoT) interessant. Wenn die Kaffeemaschine mit der Zuckerdose kommunizieren soll, müssen beide permanent auf Abruf sein. Das gilt auch für Industrieanlagen und alle sonstigen elektrischen Geräte. Die Energieversorgung ist hier eine Schwachstelle. Dank Adamczyk könnte sich das bald ändern. Mit seiner Technologie sei es bereits gelungen, die Stand-by-Zeit von IoT-Geräten von 30 Tagen auf 2000 Tage zu verlängern, erzählt er. Hinzu kommt ein weiterer Vorzug von Adamczyks Ansatz: Er liefert die entsprechende Sicherheitssoftware für die Geräte gleich mit: «Während viele Lösungen meist nur bis zu einem vorgelagerten Verteiler Schutz bieten, sichern wir bis ganz hinunter zum Gerät.»

Kaufen kann man Adamczyks Produkte bereits in 27 Ländern. Auch die Schweizer Elektronikhändler verkaufen Geräte, in denen Technik des Zürcher Start-ups steckt. Allerdings reicht Adamczyk die Consumer-Elektronik nicht mehr aus. Als ihn die «Nordwestschweiz» zum Gespräch am Firmensitz in Zürich Höngg trifft, kommt Adamczyk gerade von einer Asienreise zurück. Mit einem grossen Haushaltsgerätehersteller habe er Gespräche geführt. Das Ergebnis: Seine energiesparenden Chips werden möglicherweise bald in Klimaanlagen in Asien verbaut. «Der industrielle Bereich und vor allem auch der asiatische Markt», sagt Adamczyk, «hebt uns noch mal in eine völlig neue Dimension.» Das habe mit den Stückzahlen zu tun. «Wenn ein europäischer Anbieter 1000 Prototypen bestellt, dann bestellt der asiatische eine Million.»

Virtual Global Systems

Urs Seeholzer hätte keinen treffenderen Standort für sein kleines Energie-Start-up wählen können. Direkt neben dem «Stern von Laufenburg», jenem Strom-Knoten, der seit über 50 Jahren die Netze von Frankreich, Deutschland und der Schweiz miteinander verbindet, hat der Co-Gründer und Chef der Virtual Global Systems AG (VGLS) die Zelte aufgeschlagen. In die alte Stromhandels-Zentrale der Axpo ist er eingezogen. Im selben Gebäude sitzt die Netzbetreiberin Swissgrid – noch, denn sie zieht bald nach Aarau. Zusammen mit Co-Gründer Gregor Martinovic und drei weiteren Mitarbeitern betreibt Seeholzer ein virtuelles Kraftwerk.

Das funktioniert so: VGLS sichert sich die Bezugsrechte für «brachliegende» Anlagen, etwa Notstromgeneratoren und Heizungen, und schliesst sie zu einem Pool zusammen. Auf die Geräte kann das Unternehmen nun zugreifen und die Leistung Swissgrid zur Verfügung stellen. Treten unerwartete Schwankungen im Netz auf, etwa weil die Einspeisung von Solaranlagen witterungsbedingt falsch berechnet wurde oder ein Atomkraftwerk ungeplant vom Netz muss, gleicht Swissgrid dies mit sogenannter Regelenergie aus. Den Markt dafür hat die Netzbetreiberin vor zwei Jahren liberalisiert – der Startschuss für VGLS.