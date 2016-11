Hinzu kommt: Steve Bannon, der höchst umstrittene Chefstratege des neu gewählten Präsidenten, ist bekannt für seine Anti-Wall-Street-Rhetorik. So warf Bannon der Finanzindustrie im Jahr 2014 an einer Konferenz im Vatikan vor, sie habe sich vor den Grundsätzen der christlich-jüdischen Wirtschaftsethik entfernt – weil sie die Tendenz habe, «alles zu verbriefen» und Menschen als Wirtschaftsgüter zu betrachten.

Letztlich wird es die Aufgabe des neuen Finanzministers sein, diese politischen Widersprüche in eine klare Politik zu giessen – zusammen mit den Spitzen der Aufsichtsorgane und der Federal Reserve ist der «Secretary of Treasury» eine zentrale Figur im Chor der Bankenregulierer. Im Gespräch für den Posten ist der Trump-Freund Steven Mnuchin (53), der früher für Goldman Sachs gearbeitet hat und heute unter anderem als Geldgeber teurer Hollywood-Filme tätig ist. Im Trump Tower in New York kursiert aber auch der Name von Jamie Dimon (60), des langjährigen Konzernchefs der führenden Grossbank JP Morgan Chase. Dimon wäre eine erstaunliche Wahl: Er ist Demokrat und war lange Jahre ein Unterstützer von Präsident Barack Obama. Gut im Rennen ist schliesslich auch Jeb Hensarling (59), republikanischer Abgeordneter aus Texas und Vorsitzender des Bankenausschusses im Repräsentantenhaus. Hensarling ist ein heftiger Kritiker von Dodd-Frank.