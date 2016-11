Die Angestellten seien am vergangenen Freitag über die Massnahme informiert worden, sagte Alessandro Pelizzari von der Gewerkschaft Unia am Montag gegenüber der Nachrichtenagentur sda. Er bestätigte damit Meldungen in verschiedenen Westschweizer Medien.

Richemont selbst hat sich zu den Abbauplänen noch nicht geäussert. Gemäss einer vertrauten Quelle war der Auslöser der starke Nachfragerückgang bei Luxusuhren.

Bereits Anfang 2016 hatte Richemont den Abbau von bis zu 350 Stellen, vornehmlich bei der Marke Cartier, angekündigt. Mitte Mai hiess es von der Unia, tatsächlich habe es weniger als 100 Kündigungen gegeben.

Noch Anfang November hatte Richemont-Finanzchef Gary Saage weitere Stellenkürzungen vorerst ausgeschlossen. In der ersten Hälfte des Geschäftsjahrs 2016/17 ging der Gewinn von Richemont um mehr als die Hälfte auf 578 Millionen Franken zurück.