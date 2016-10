Ami-Kultur fürs Belpaese

Der Name Esselunga hat in Italien einen besonderen Klang. Der erste Laden wurde 1957 in Mailand eröffnet – von Nelson Rockefeller, einem Spross der schwerreichen US-Unternehmer- und Politikerdynastie. Rockefeller hatte zuvor mit den Caprotti-Brüdern Bernardo, Guido und Claudio die Firma «Supermarkets Italiani» gegründet, mit dem Ziel, die amerikanische Supermarkt-Kultur ins Belpaese zu exportieren. Die neuen Geschäfte hiessen zunächst einfach «Supermarket» – mit einem oben verlängerten, roten Anfangs-S, das über den ganzen Schriftzug reichte. Das lange S – italienisch ausgesprochen «esse lunga» – sollte der Kette ihren späteren, bis heute verwendeten Namen geben.

1961 kauften die Gebrüder Caprotti Rockefeller dessen Anteile ab; seither befindet sich Esselunga vollständig in Familienbesitz. Im gleichen Jahr expandierte das Unternehmen in die benachbarte Toskana, wo im Februar der erste Supermarkt eröffnet wurde. Esselunga begann – ähnlich wie die Migros in der Schweiz – eigene Produkte herzustellen und schuf eigene Markennamen. Das Sortiment und das Einzugsgebiet von Esselunga wuchsen rasant, und auch die Läden selber wurden immer grösser. Esselunga war in Italien nicht nur die erste Supermarkt-Kette, sondern jahrzehntelang auch die grösste. Mit knapp 8 Milliarden Euro Umsatz, 152 Filialen und 22 000 Beschäftigten hält sich der Grossverteiler auch heute noch unter den zwanzig grössten Unternehmen Italiens.

Amerikanisch waren bei Esselunga nicht nur die Wurzeln – auch die Intrigen und Zwiste der Gründerfamilie Caprotti erinnerten zuweilen an US-TV-Serien wie Dallas oder Denver Clan. Zunächst prozessierten Bernardo Caprottis Brüder Guido und Claudio gegen den zum Alleinherrscher aufgestiegenen Bernardo, weil dieser sie angeblich unrechtmässig aus der Firma verdrängt habe; später erhoben Bernardos Sprösslinge Giuseppe und Violetta die gleichen Vorwürfe und gingen gegen ihren Vater ebenfalls vor Gericht. Giuseppe war für kurze Zeit Esselunga-Geschäftsführer gewesen, bis er von seinem Vater öffentlich des Miss-Managements bezichtigt und geschasst wurde. Immer wieder gab es auch echte oder vorgetäuschte Versöhnungsszenen in dieser lombardischen «Dynasty».

«Eine grosse Leere»

Beträchtliches Aufsehen und eine Prozesswelle hat der streitbare Bernardo Caprotti auch mit seinem millionenfach verkauften Buch «Falce e Carello» («Sichel und Einkaufswagen») erregt. Der Buchtitel ist eine witzige Anspielung auf die kommunistische Symbolkombination von Sichel und Hammer (falce e martello). In dem 2007 erschienenen Pamphlet legte sich Caprotti mit der von linken Genossenschaften beherrschten Konkurrenz der Coop-Läden an, die sich besonders in der «roten» Toskana mit unlauteren Mitteln gegen die Expansion der Esselunga-Märkte gewehrt haben sollen. Tatsächlich genossen die Coop-Läden jahrzehntelang politisch motivierte wettbewerbsverzerrende Steuererleichterungen.

Bei all diesen epischen Kämpfen – auch bei den familiären – war Sekretärin Germana Chiodi dem Patron immer unerschütterlich zur Seite gestanden. «Jetzt, nach seinem Tod, fühlt man in der Firma eine grosse Leere», erklärte Germana Chiodi gegenüber der «Repubblica». Sie wisse nun nicht, was sie tun werde – sie werde nur dann noch eine Weile im Unternehmen bleiben, wenn dies die Familie wünsche. Nun ja: Für einen zumindest ökonomisch sorgenfreien Ruhestand wäre jetzt jedenfalls gesorgt.