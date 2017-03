"Wir wissen, dass bei unseren Gästen das Bedürfnis da ist", sagte Starbucks-Schweiz-Chef Frank Wubben in einem Interview mit "20 Minuten" vom Freitag. Deshalb glaube Starbucks, dass der richtige Moment gekommen sei, um das Produkt einzuführen.

Seit rund vier Jahren bietet Starbucks bereits mit Verismo ein eigenes Kapselsystem an. Nun will die Kette aber von der starken Verbreitung von Nespresso profitieren: In fast jedem zweiten Schweizer Haushalt stehe ein Nespresso-Gerät, sagte Wubben.

Er glaube nicht, dass Nestlé Angst vor Starbucks habe. "Wir sind ja nicht die ersten, die Nespresso-kompatible Kapseln auf den Markt bringen." Tatsächlich ist Nestlé in der Vergangenheit gerichtlich gegen Nachahmer vorgegangen - allerdings mit wenig Erfolg. Heute gibt es zahlreiche Nespresso-kompatible Produkte.

Laut "20 Minuten" sollen die Kapseln in der Schweiz am kommenden Donnerstag in die Filialen kommen. Eine Packung mit zehn Espresso-Kapseln kostet 4,25 Franken, das macht 42,5 Rappen pro Kapsel. Nespresso-Kapseln gibt es ab 50 Rappen, Kapseln aus dem Discounter schon ab 17 Rappen.