Ohne Quote und Zwang?

Offensichtlich wird der Unterschied zu anderen Ländern bei den Verwaltungsräten. In der Schweiz sind 17 Prozent der Mitglieder in den Aufsichtsgremien weiblich. Nur Griechenland fällt demgegenüber in Europa noch ab (9 Prozent). Länder, in denen Frauenquoten bereits wirken, haben höhere Werte. Das gilt besonders für Norwegen und Frankreich, aber auch Italien, Deutschland, Belgien und die Niederlande.

In Schweden, Finnland und Dänemark, wo die Berufstätigkeit der Frauen seit langer Zeit normal ist, liegen die Anteile ohne Frauenquoten weit über oder nahe bei 30 Prozent. Als «enttäuschend» wertet Schilling den Umstand, dass der Frauenanteil der neuen Verwaltungsräte in der Schweiz 2016 auf 21 Prozent sank (Vorjahr 23 Prozent). Trotzdem zeigt sich der Berater überzeugt, dass die Schweiz im 51. Jahr nach der Einführung des Frauenstimmrechtes (2022) die von Sommaruga geforderten 30 Prozent auch ohne Quote erreichen kann.

Schilling verweist auf die Nachwuchsplanung, mit der der Frauenanteil in mittleren Führungspositionen zugenommen hat und eine Basis für den Nachwuchs in den Top-Etagen entstehen liess. Man kann sich indessen fragen, wieso die Schweizer Wirtschaft das weibliche Führungspotenzial so spät gefördert hat. Vielleicht war der Managerimport bislang einfacher und billiger. Zwei von drei neu angestellten Geschäftsleitungsmitgliedern stammten 2016 aus dem Ausland. Der Ausländeranteil beträgt 45 Prozent. Auch das sind Rekorde, die sich mit Blick auf die sich ändernden politischen Rahmenbedingungen künftig aber vielleicht nicht mehr so leicht brechen lassen.