Verbesserungspotenzial gibt es zudem bei Weiterbildungsmassnahmen und Löhnen. Das sind einige der Ergebnisse des "Barometers Gute Arbeit", das vom Gewerkschaftsdachverband Travail.Suisse und der Berner Fachhochschule erarbeitet wurde. 1400 Arbeitnehmende wurden dazu im Mai in der Schweiz befragt.

"Der Schweizer Arbeitsmarkt ist ein Wachstumsmarkt mit inzwischen über 5 Millionen Erwerbstätigen. Wir messen mit dem Barometer seinen Luftdruck um Wettervorhersagen zur aktuellen Situation zu machen", erklärte Travail.Suisse-Präsident Adrian Wüthrich am Montag vor den Medien in Bern.

Ängste im Tessin und der Genferseeregion

Die Luft weg bleibt gemäss der Studie dabei vor allem Beschäftigten im Tessin und in der Genferseeregion. Während im Schweizer Durchschnitt gut 13 Prozent der Befragten sich in hohem oder sehr hohen Mass um ihren Arbeitsplatz sorgen, sind es im Tessin rund ein Fünftel und in der Genferseeregion gar über ein Viertel.

Auch die Chancen werden in der lateinischen Schweiz schlechter eingeschätzt. Während in der übrigen Schweiz fast die Hälfte der Beschäftigten befürchtet, bei einem Stellenverlust nicht oder kaum wieder eine vergleichbare Stelle zu finden, sind es im Tessin über 70 Prozent.

Diese Ängste dürften sich auch in der psychischen Belastung niederschlagen. In der Deutschschweiz gibt rund ein Drittel der Arbeitnehmenden an, sich am Ende des Arbeitstages oft oder sehr häufig emotional erschöpft zu fühlen, sind es in der Genferseeregion knapp 40 Prozent und im Tessin fast die Hälfte.

Dafür verantwortlich ist laut Gabriel Fischer, Leiter Wirtschaftspolitik von Travail.Suisse, der exponierte Arbeitsmarkt in den beiden Regionen mit sehr vielen Grenzgängern.