Die Frage ist nun, wann der Druckwasserreaktor Flamanville seinen Betrieb aufnehmen wird. Wie die in dieser Affäre gut informierte Zeitung «Le Figaro» gestern festhielt, ist das «frühestens 2019» der Fall. Der EPR stellt eine neue Generation von Atomkraftwerken dar und ist technisch noch nicht ganz so weit; insbesondere die Abdeckung des Reaktorgebäudes stellt die Ingenieure weiterhin vor Probleme, nachdem in der ersten Stahlhülle Defekte festgestellt wurden.

Betroffene Schweizer und Deutsche

Eines ist sicher: Hollande wird 2019 nicht mehr Präsident sein, da er bei den Präsidentschaftswahlen in zwei Wochen gar nicht mehr antritt. An sein Wahlversprechen ist der Nachfolger Hollandes nicht gebunden. Er oder sie kann das Dekret von gestern per Federstrich aufheben.

Aufschlussreich waren die Reaktionen. Umwelt- und Energieministerin Ségolène Royal, die sich wie Hollande mit allen Mitteln für die Schliessung eingesetzt hatte, twitterte, das Dekret sei erschienen. «Es ist gesagt, es ist getan», meinte die ehemalige Gefährtin Hollandes, allerdings ohne zu sagen, was genau gesagt und getan ist: In Wahrheit schliesst Fessenheim eben gerade nicht. In völliger Verkennung der Realität hatte Royal noch am Donnerstag erklärt, die Schliessung sei «endgültig, unwiderruflich und unreduzierbar».