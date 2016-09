Schweizer «Hotspots» abgekühlt

Am heissesten ist Vancouver. Der Immobilienmarkt der kanadischen Metropole boomt seit längerem wegen seiner Lage an der Westküste und der damit verbundenen Nähe zum aufstrebenden Asien. Vor allem Chinesen kaufen kräftig zu. Die andere Überraschung kommt von der Ostküste: In New York ist der Markt nicht heissgelaufen, obwohl es Sitz der weltgrössten Börse ist. Weniger Aufwärtsdruck auf die Immobilienpreise gibt es nur noch in Mailand und Chicago.

Die Preisanstiege an der Spitze der UBS-Auswertung sind atemberaubend: Zwischen 2000 und 2015 haben sich die Preise in Paris, Stockholm und Hongkong, aber auch in Genf und Vancouver mehr als verdoppelt. In Zürich, London und Sydney zogen sie mehr als 75 Prozent an, in München 50 Prozent. Es fällt auf, dass diese Entwicklung nur in den zwei Schweizer Grossstädten gezähmt wurde, in Genf sind die Preise seit einem Jahr gar leicht rückläufig.