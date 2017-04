Heute fasziniert sie die trockene Versicherungsmathematik; sie arbeitet sich «akribisch» in die Materie ein, um sich auf Augenhöhe mit den Vertretern der Aufsichtsbehörden und der Politik auseinandersetzen zu können. Daher könnte sie auch eine Rolle übernehmen, die der Branche seit längerem fehlt. Nämlich der Öffentlichkeit glaubhaft darzustellen, warum es Krankenversicherer braucht und was sie tun können, damit insbesondere die obligatorische Krankenversicherung finanzierbar bleibt.

Dabei müssten die Versicherer die Themenführerschaft übernehmen, sagt Philomena Colatrella: «Mein Anspruch ist, dies auszuüben und zu leben. Ich bin gerne Aussenministerin.» Dabei brauche es mehr Bereitschaft zum Dialog: «Die Art und Weise, wie Vertreter von Ärzten, Spitälern oder Krankenversicherern miteinander reden, ist verbesserungsbedürftig.»

Sie spielt Klavier, hat einst Gesangsunterricht genommen und ist Abonnentin des Stadttheaters Luzern. Zudem sitzt Philomena Colatrella im Stiftungsrat des von Emil Steinberger gegründeten Kleintheaters Luzern. «Ich schätze gesunden und intelligenten Humor», sagt sie: «Ich mag Ecken und Kanten und den Diskurs.»

Gerne widerborstig

Das lässt sie auch Kassenaufseher spüren. Die CSS reichte mehrere Beschwerden gegen das Bundesamt für Gesundheit (BAG) und die Finanzmarktaufsicht ein (siehe Artikel unten). So weigerte sich Philomena Colatrella, dem BAG Personendaten zu liefern.

Es sei weder klar gewesen, was die Aufseher wollten, noch für was sie die Daten verwenden wollten, sagt sie: «Ich muss sicherstellen, dass mit den Daten unserer Versicherten sorgfältig umgegangen wird. Nur so kann ich in Zukunft digitale Angebote machen.»

Das ist typisch für die Rechtsanwältin. Sie will die Interessen ihrer Versicherten vertreten. Auch gegen Widerstände. Dazu zählt für sie, mit Ärzten und Spitälern und anderen Leistungserbringern die optimale Behandlung für erkrankte Kunden sicherzustellen.

Aber auch ein gutes Kostenbewusstsein zu haben, um einen Teil der damit erzielten Einsparungen über die Prämien an die Kunden weitergeben zu können. Hohe Ziele, die sich Philomena Colatrella setzt. Sie steht im Schaufenster, weiss, dass sie daran gemessen wird.

Ihre Eltern stammen aus Avellino, einer Stadt östlich von Neapel. Zu Hause pflegt die Seconda ihre Wurzeln. Sie kocht gerne italienisch: «Das geht schnell, ist einfach und gesund.» Auf den Tisch kommt Fisch: «Kein Fleisch.»