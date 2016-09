"Das dünne, flexible Plastik ist schmutz- und feuchtigkeitsresistent", heisst es auf der Webseite der Zentralbank.

Der neue Fünfer, der am Dienstag im Umlauf komme, werde daher mit der Zeit "nicht so schäbig wie Papiernoten". "Wie Churchill wird auch die neue Polymer Note den Test der Zeit bestehen", meinte Notenbankchef Mark Carney. Fünf Pfund sind derzeit etwa 6,47 Franken.

In den nächsten Jahren sollen die neue Zehn- und Zwanzig-Pfund-Note folgen. In der Schweiz und in der Eurozone sind ebenfalls dieses Jahr neue Noten herausgegeben worden, hier hat allerdings die 50er-Note den Anfang gemacht.