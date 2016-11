Dies ist gemäss einer Medienmitteilung des Personalvermittlers vom Donnerstag der höchste Zuwachs seit 2012. In der Ostschweiz ging es seit Anfang Jahr sogar um 62,3 Prozent nach oben. In der Zentralschweiz stieg die Zahl der freien Stellen um 48,8 Prozent. Und in der Nordwestschweiz legte die Anzahl der Stellenannoncen in diesem Jahr um 41,6 Prozent zu.

Allein für die Monate Oktober und November erhöhte sich die Zahl der Stellenausschreibungen schweizweit um 2,5 Prozent. In der Westschweiz zog die Nachfrage nach Arbeitskräften zwischen Oktober und November um 3,4 Prozent an. In der Deutschschweiz legte der Index im gleichen Zeitraum um 2,5 Prozent zu.

Laut Michael-Page-Direktor Nicolai Mikkelsen werden aufgrund der hohen Nachfrage nach Fachkräften derzeit vielerorts die Rekrutierungsprozesse stark verkürzt und gute Kandidaten mit mehreren Angeboten überhäuft.

Besonders gesucht waren in den vergangenen zwei Monaten etwa Mitarbeitende für das Gebäudemanagement (+13,4 Prozent), IT-Sicherheitsspezialisten (+9,7 Prozent), Logistik-Facharbeiter (+7,3 Prozent), Elektroingenieure (+4,4 Prozent) und Finanzcontroller (+3,2 Prozent).