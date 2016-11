Gold und Öl reagieren unterschiedlich

Der Preis für eine Feinunze Gold kletterte am frühen morgen fast 5 Prozent in die Höhe auf 1337,40 US-Dollar. Gold gilt vielen Anlegern als sichere Geldanlage in unsicheren Zeiten. Sinkt das Sicherheitsbedürfnis der Anleger, gibt der Goldpreis daher tendenziell nach. Umgekehrt legt er in der Tendenz zu, wenn die Unsicherheit steigt.

Der Preis für ein Barrel der Ölsorte Brent fiel dagegen bis auf 44,56 US-Dollar und damit auf den niedrigsten Stand seit August.

Die meisten Anleger hatten zuletzt mit einem Sieg der Demokratin Hillary Clinton gerechnet. Sie steht an den Märkten für Kontinuität, während ihr Rivale Donald Trump als unberechenbarer Investorenschreck gilt.