Vor einem Jahr hatte es noch ein Wachstum von 24 Prozent gegeben, im vorangegangenen Quartal von 26 Prozent. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) lag zu Jahresbeginn zwischen zehn und 30 Millionen Euro, wie das Berliner Unternehmen am Mittwoch aufgrund provisorischer Zahlen mitteilte.

Zalando bekräftigte das Ziel, den Umsatz in diesem Jahr zwischen 20 und 25 Prozent zu steigern. "Wir konzentrieren uns auf unsere langfristigen Ziele und bauen gleichzeitig unser Geschäft mit hohem Tempo aus", sagte Co-Chef Rubin Ritter. Zalando will in diesem Jahr 200 Millionen Euro für Investitionen in die Hand nehmen - rund zehn Prozent mehr als 2016.

Detaillierte Zahlen für das erste Quartal will Zalando am 9. Mai veröffentlichen.

