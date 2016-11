Dennoch sei es ein "starkes Wochenende für Detailhändler und ein noch besseres für die Kunden" gewesen, resümierte NRF-Präsident Matthew Shay. Sie hätten von "einigen wirklich unglaublichen Deals" profitiert.

Mehr als 154 Millionen Menschen und damit drei Millionen mehr als 2015 liessen sich laut NRF am Wochenende nach dem Erntedankfest Thanksgiving Sonderangebote in Geschäften und im Online-Handel nicht entgehen. Sie gaben demnach durchschnittlich 289,19 Dollar aus - etwa zehn Dollar weniger als im Vorjahr.

Auf den "Black Friday" folgt am Montag der "Cyber Monday", an dem die Jagd auf Sonderangebote im Internet fortgesetzt wird. Das Wochenende um Thanksgiving gilt in den USA als Startschuss für das lukrative Weihnachtsgeschäft.