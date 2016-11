Der Bruttoumsatz, der auch die in der Schweiz fakturierten Fremdleistungen anderer KPMG-Ländergesellschaften umfasst, nahm um 1,5 Prozent auf 549 Millionen Franken zu, wie KPMG Schweiz am Donnerstag in einem Communiqué bekannt gab. Gewachsen ist allerdings nur die Sparte Wirtschaftsprüfung, die ihren Nettoumsatz in einem gesättigten Markt um 1 Prozent auf 202 Millionen Franken erhöhen konnte.

Dagegen stagnierten die Geschäftsfelder Steuer- und Rechtsberatung (115,9 Millionen Franken) sowie Unternehmensberatung (85,9 Millionen Franken). In Zukunft dürfte die Steuerberatung von der Unternehmenssteuerreform III profitieren. Dies sei die grösste Steuerreform der Schweiz seit über 30 Jahren und dürfte auch in den nächsten Jahren ein Wachstumstreiber für die Steuerberatung bleiben, schreibt KPMG.

Am meisten Umsatz machte KPMG mit der Finanzbranche (38 Prozent des Umsatzes). Mit klarem Abstand folgten die Sektoren Konsumgüter & Handel (13 Prozent), Fertigungsindustrie (9 Prozent) sowie Chemie & Pharma (9 Prozent).