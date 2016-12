Das Durchschnittsvermögen von Haushalten mit Personen unter 35 Jahren sei sogar um 41,2 Prozent niedriger als jenes älterer Italiener, ergab eine neu veröffentlichten Studie des Statistikamts Censis.

Gegenüber den Jugendlichen vor 25 Jahren sei das Einkommen der Millennials um 26,5 Prozent geringer. Die jüngere Generation muss auf die Unterstützung ihrer pensionierten Grosseltern hoffen, geht aus dem Bericht hervor.

Auch in der Struktur der Haushalte sind in Italien tiefgreifende Veränderungen im Gang, wie aus dem Censis-Bericht hervorgeht. 4,8 Millionen nicht-verwitwete Singles leben in Italien, ihre Zahl ist in der Zeitspanne 2003-2015 um 52,2 Prozent gewachsen. Hinzu zählt man 1,5 Millionen alleinerziehende Eltern und 1,2 Millionen Lebenspartnerschaften.