Die Serafe AG hat ihren Sitz in Fehraltdorf ZH und ist eine Tochterfirma der Secon AG. Die Secon-Tochter Serafe hat einzig die Aufgabe, die Abgabe zu erheben. Die Tochterfirma wurde gegründet, weil dies das Radio- und Fernmeldegesetz so vorschreibt. So darf die Haushaltabgabe nur durch eine Firma erhoben werden, die keine anderen wirtschaftlichen Tätigkeiten als eben dieses Inkasso ausübt.

Gemäss Uvek konnte die Serafe mit ihrem "Umsetzungskonzept überzeugen" und machte zudem ein günstigeres Angebot als die Billag.

Die Mutterfirma Secon AG verfügt gemässt Uvek "über grosse Erfahrungen im Inkasso sowie über moderne IT-Systeme und Prozesse". So ist die Secon für verschiedene Krankenversicherer tätig.

Die Serafe wird am 1. Juli 2017 mit dem Aufbau der Infrastruktur und des notwendigen Informatiksystems beginnen. Die Firma muss Ende 2018 operativ bereit sein. Das Mandat endet am 31. Dezember 2015.

Gemäss Uvek stammen die Kunden-Daten aus den Einwohnerregistern und werden von den Kantonen und Gemeinden zur Verfügung gestellt.

Preis sinkt unter 400 Franken

Mit der Annahme des neuen Radio- und Fernmeldegesetztes in der Abstimmung vom 14. Juni 2015 wurde die heutige Empfangsgebühr durch eine allemeine und geräteunabhängige Abgabe ersetzt. Die Finanzierung wird auf mehr Schulten verteilt und wird administrativ einfacher zu verwalten. Damit kann die Gebühr gemäss Uvek auf deutlich unter 400 Franken pro Jahr gesenkt werden. Die genaue Höhe der Abgabe legt der Bundesrat vor Infkrafttreten des neuen Systems fest.