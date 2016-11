Die Befürworter der Initiative haben ohnehin kein Verständnis für die Warnungen von Axpo und Co. Stefan Füglister, Atomkraft-Experte bei Greenpeace, sagt: «Ein AKW-Betreiber muss jederzeit fähig sein, den Kern komplett zu entleeren.» Bei Beznau I sei das kürzlich sogar gemacht worden. «Wenn sie jetzt sagen, das gebe ein Chaos, dann haben sie nicht die richtige Sicherheitskultur in ihrem Werk.» Füglister wirft den AKW-Betreibern zudem ein falsches Spiel vor: «Wenn es um die Beiträge für den Stilllegungs- und den Entsorgungsfonds geht, will man möglichst wenig einzahlen und beruft sich dabei auf die grosse Erfahrung auch aus Deutschland. Wenn es dann aber konkret wird, dann wird plötzlich alles unglaublich kompliziert.»

Überschaubares Risiko

Geht man davon aus, dass ein grosser Teil der Stilllegungs- und Rückbauplanungen, wie laut Kostenstudie vorgesehen, ohnehin während der Nachbetriebsphase geschieht, scheint das finanzielle Risiko beim Verzicht auf die vorgezogenen Planungen einigermassen überschaubar.

Kommt hinzu, dass kein Werk im Voraus weiss, wie lange es läuft. Das lässt sich derzeit in Beznau beobachten. Beznau I steht seit rund 20 Monaten still. Ob das Ensi, das für die Aufsicht über die Kernanlagen in der Schweiz zuständig ist, das AKW überhaupt wieder ans Netz lässt, ist unklar. Sollte das Ensi die Wiederaufnahme des Betriebs verweigern, müssten Stilllegung und Rückbau auch ohne grosse Vorlaufzeit organisiert werden. «Axpo würde in diesem Falle alles daransetzen, einen möglichst geregelten Prozess zu gewährleisten», sagt Sprecher Sommavilla. Die Planung einer geordneten Stilllegung nehme «erfahrungsgemäss drei bis fünf Jahre in Anspruch», fügt er an.