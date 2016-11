Die Angst vor einer harten Landung am Schweizer Immobilienmarkt ist zwar nicht mehr so akut wie Ende vergangenen Jahres. Vieles weist im Gegenteil darauf hin, dass die Massnahmen zur Begrenzung der Hypothekarvergabe und damit der Nachfrage nach eigenen vier Wänden trotz anhaltender Niedrigzinsen greifen und sich der Markt für Wohnimmobilien langsam entspannt.

Doch obwohl sich Abkühlungstendenzen bis in die am meisten überhitzten Ballungszentren, die «Hotspots», bemerkbar machen, zögern die Experten damit, definitiv Entwarnung zu geben.

Mieten sinken weiter

Mit gutem Grund, wie der am Donnerstag veröffentlichte Überhitzungs-Messer am Immobilienmarkt von UBS zeigt. Der alle drei Monate herausgegebene «UBS Swiss Real Estate Bubble Index» stand im dritten Quartal 2016 bei 1,35 Punkten in der Risikozone. Gegenüber dem Vorquartal kam er damit nicht vom Fleck. Mit anderen Worten: Keine Alarmstufe Rot, aber immer noch Alarmstufe Gelb. Im roten Bereich war der Index bisher nur Anfang der 1990er-Jahre.

Einkommen holen etwas auf

Der Index setzt sich aus sechs Subindikatoren zusammen (vgl. Kasten). Diese zeigen im dritten Quartal unterschiedliche Tendenzen auf. Dass Immobilien noch immer sehr teuer sind, zeigt das Verhältnis zwischen Kaufpreis und Mieten. Es hat sich weiter zugunsten der hohen Kaufpreise entwickelt. Derzeit werden 29,4 Jahresmieten benötigt, um ein vergleichbares Eigenheim zu erwerben. Der Indikator überstieg damit den bisherigen Höchststand von 1989. Die Abhängigkeit des Eigenheimmarkts von tiefen Zinsen habe damit weiter zugenommen, schreibt UBS im Kommentar. Die Mieten sanken dagegen wegen der Leerstände das dritte Quartal in Folge.