Laut einer Umfrage des Marktforschungsinstituts GfK kaufte mehr als die Hälfte der Haushalte die Spielwaren weiterhin im Laden und nicht im Online-Handel, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. Der Anteil von Online am Jahresumsatz beträgt noch immer weniger als 10 Prozent.

Die Einkäufe werden zudem immer kurzfristiger getätigt. Rund zwei Drittel der Befragten hat die Waren zwei Wochen vor Weihnachten noch nicht gekauft. Dieser Trend begünstigt die stationären Läden gegenüber dem Online-Handel. Konsumenten wollen nicht riskieren, dass Geschenke zu spät eintreffen. Allerdings informieren sie sich zunehmend online bevor sie in den Laden gehen.

Männer zeigten sich in der Umfrage besonders spendierfreudig. Unter den 30 Prozent der Befragten, welche mehr als 300 Franken ausgeben wollen, waren sie am stärksten vertreten.

Jeder Zehnte kaufte am Black Friday

Die aus Amerika importierte Verkaufsidee "Black Friday" hat auch im Spielwaren-Geschäft durchgeschlagen - besonders in der Westschweiz. 10 Prozent der Befragten gaben an, dieses Jahr am Black Friday Spielwaren eingekauft zu haben.

Der Black Friday findet am vierten Donnerstag im November statt. Mit Rabatten und Sonderangeboten feiern Detailhändler den Auftakt des Weihnachtsgeschäfts.