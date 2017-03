Die beiden früheren Mitarbeiter der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers (PwC) hatten mit der Veröffentlichung von Steuerdokumenten extrem geringfügige Steuerzahlungen grosser multinationaler Unternehmen in Luxemburg publik gemacht.

Das Berufungsgericht in Luxemburg verurteilte Antoine Deltour am Mittwoch zu sechs Monaten Haft auf Bewährung und einer Geldbusse von 1000 Euro. Im Juni 2016 war er in erster Instanz zu zwölf Monaten Haft und 1500 Euro verurteilt worden, weil er mehr als 20'000 Steuerdokumente gestohlen hatte.

Sein Kollege Raphaël Halet bekam 1000 Euro Geldstrafe. Im ersten Prozess war er zu neun Monaten Haft auf Bewährung und 1000 Euro Geldstrafe verurteilt worden.