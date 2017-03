Die Chemiebranche ist selbst in den früher lukrativen Bereichen unter die Räder gekommen. Hunderte von Arbeitsplätzen in der Region sind in Tieflohnländer verlagert worden, hauptsächlich die Produktion. Auch die US-Firma Huntsman, die vor rund zehn Jahren den Bereich «Textil Effects» von der Ciba Spezialitätenchemie übernommen hatte, strich 2011 rund 600 Arbeitsplätze.



Jetzt wird noch einmal abgebaut, wenn auch nicht im selben Masse wie 2011. Betroffen ist wiederum der Bereich «Textile Effects» (TE). Es werden wohl rund 20 von 120 Stellen gestrichen, sagt Firmensprecher Wynne Morris (vgl. bz vom Mittwoch). Derzeit laufen die in solchen Fällen üblichen Konsultationsverfahren, während denen die Firma und auch die Betroffenen Vorschläge zur Verhinderung von Kündigungen einbringen können.

Für TE sei vor allem die Konkurrenz aus Asien sehr stark. Basel solle aber das Kompetenzzentrum für TE-Forschung und Entwicklung im Konzern bleiben. Weltweit würden im TE-Bereich 50 Stellen gestrichen. «So ein Abbau macht die Firma nicht gerne – glauben Sie mir, das macht keine Freude», sagte Morris. Aber damit würde die Abteilung wieder überlebensfähig.



Dem Verband Angestellte Schweiz will da einiges nicht ganz in den Kopf. Die Huntsman-Leute hätten immerhin einen Bonus bekommen, weil das Geschäft gut lief. Nur: Dieser Bonus bezog sich auf das Vorjahr, also 2015. Und damals war die Situation laut Huntsman noch besser. Beim Verband herrscht überdies die Befürchtung eines Kompetenzverlustes. Der Bereich Textile Effects bezieht sich auf verschiedene chemische Behandlungs- und Bearbeitungsmethoden von Geweben, beispielsweise Druckfarben, Appreturen und Imprägnierungen. Wegen der Entwicklung von neuen Textilien wird auch deren Bearbeitung im Prinzip ein grosses Thema. Ein Viertel der TE-Produkte von Huntsman sind weniger als fünf Jahre alt. Pro Jahr entwickelt TE laut der Firmenwebsite 30 neue Produkte.

Vom Araldit ...

Auch die andere Division, Advanced Materials, die in Basel 280 Mitarbeiter beschäftigt, habe 2011/2012 schwierige Zeiten erlebt, so Morris. Jetzt sei man aber wieder über dem Berg. Wie TE waren die «fortschrittlichen Materialien» ursprünglich ein Teil von Ciba-Geigy, der nach der Fusion in die Firma Vantico eingebracht wurde. Vantico wurde 2003 von Huntsman erworben.

Besonders ein Produkt, welches nach dem Krieg entwickelt wurde, schrieb Geschichte: Araldit. Das Epoxid-Harz wurde weiter entwickelt, und heute ist Huntsman einer der wichtigsten Kunstharz-Produzenten der Welt. Die grösste Produktionsstätte ist in Monthey VS mit 440 Mitarbeitenden. Das Werk Monthey sei mittlerweile zu einer Perle im Konzern geworden, sagt Morris.

... zum Dreamliner

Sie stellt unter anderem den Grundrohstoff für das Kohlefasermaterial her, aus dem der «Dreamliner» von Boeing gebaut ist. Rund 50 Prozent macht dieses Verbundmaterial aus. Weltweit machte Huntsman im vergangenen Jahr mit 15 000 Angestellten einen Umsatz von rund zehn Milliarden Dollar.