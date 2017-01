Wie der «Blick» heute berichtet, soll damit bald Schluss sein. Die Zeitung zitiert eine KFC-Sprecherin, die bestätigt: «KFC treibt den Markteintritt mit grossen Schritten voran. Wir haben erste Vereinbarungen mit Schweizer Gastronomen sowie internationalen Franchisepartnern mit KFC-Erfahrung.»

In der näheren Wahl sind Ladenlokale in den Städten Zürich, Genf, Basel, Lausanne, Bern, Luzern und Winterthur. Langfristig will der US-Gigant mehr als 50 Restaurants in der Schweiz eröffnen. (nim)