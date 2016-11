Herr Fischer, was ist der Grundgedanke von Industrie 4.0, der vierten industriellen Revolution nach Mechanisierung, Elektrifizierung und Elektrotechnik?

Dieter Fischer: Es geht darum, Gegenstände intelligent zu machen. Bauteile und technische Hilfsmittel werden vom passiven Objekt zum handlungsfähigen Akteur, zu sogenannten cyber-physischen Systemen.

Wozu sind diese fähig?

Sie können Informationen in hoher Auflösung und in Echtzeit aus ihrer Umgebung erfassen, verarbeiten sowie weiterleiten und sich innerhalb ihres Netzwerks weitgehend autonom organisieren.

Was ist die Abgrenzung zur dritten Industrierevolution, wo Elektronik bereits zur Automatisierung eingesetzt wurde?

Im Gegensatz zum damals aufkommenden CIM – Computer-Integrated Manufacturing, also computerintegrierte Produktion – stehen heute Dezentralisierung von Intelligenz und Vernetzung von Dingen und Diensten im Vordergrund. Zweitens ist der Anspruch der Automatisierung vollkommen anders: Die 4. industrielle Revolution will den «Regelfall» möglichst konsequent automatisieren, das kompetente Überwachen und Eingreifen in «Ausnahmesituationen» aber durch den Menschen sicherstellen. Im Gegensatz zu CIM hat sie also explizit nicht die Vision einer «menschenleeren Fabrik».

Das klingt nach der besten aller Welten: der Mensch wird nicht ersetzt, sondern unterstützt von Maschinen.

Die grosse Herausforderung ist: Wie automatisieren wir intelligent, ohne dass der Mensch seine Fachkompetenz verliert und die Fähigkeit, eine Situation adäquat einzuschätzen.