Gemäss dem Konsumentenschutz SKS warten in der Schweiz noch 75% der betroffenen Fahrzeughalter noch immer auf konkrete Informationen sowie einen Rückruf des Updates der Betrugssoftware.

Laut dem schweizerischen Generalimporteur AMAG steht mittlerweile Ersatzsoftware für rund 46'000 Wagen bereit – insgesamt sind jedoch 175'000 Wagen in der Schweiz betroffen. Von diesen seien wiederum lediglich 16'000 Autos nachgerüstet, wie die SKS in einer Medienmitteilung schreibt. Rund drei Viertel der Betroffenen haben von AMAG seit dem letzten Winter keine weiteren Informationen erhalten, dies, obwohl die AMAG unbürokratische Hilfe versprochen habe. «Doch dies geschah oft nur unter Drohung oder teilweise nach Vermittlung durch die SKS», schreibt der Konsumentenschutz weiter.

Der Autokonzern VW, sowie der schweizerische Generalimporteur halten nach wie vor fest, dass mit dem Software-Update das Problem in Europa erledigt sei. Dies sei auch der Grund, dass bisher keine Verhandlungen mit der Stiftung «Volkswagen Car-Claim» aufgenommen wurden. Diese bündle über 100'000 Geschädigte aus 28 europäschien Ländern, darunter auch 1700 Schweizer, und bereite mehrer Verfahren gegen VW vor, so die SKS. Unter anderem habe die Stiftung in San Francisco ein Offenlegungsverfahren eröffnet – und verlangen, dass die Dokumente, die der amerianischen Behörden vorliegen, auch für Europa zugänglich sein sollen. (hug)