Hergestellt wurde der Sieger-Käse auf einer Alp in Brassus VD. Insgesamt bewarben sich 800 Schweizer Käser mit ihren Produkten um die Auszeichnung, wie die Organisatoren mitteilten.

Daneben verlieh die Jury Preise in 28 weiteren Kategorien, vom besten Emmentaler über den besten Appenzeller bis zum besten Sbrinz-, Raclette- oder Vacherin-Käse. Zu den 140 Juroren gehörten "bedeutende Akteure der Schweizer und der internationalen Käsebranche", sowie Chefköche und Journalisten aus Europa, Asien und Amerika.

Die Swiss Cheese Awards wurden in diesem Jahr zum 10. Mal verliehen. Die Veranstalter erwarten an dem zweitägigen Event mit mehr als 120 Ständen und Käsereien bis zu 15'000 Zuschauer. Das Ziel des Anlasses ist die Förderung der Qualität der Schweizer Käse. Ausserdem wollen die Organisatoren die verschiedenen Produkte in der Öffentlichkeit besser bekannt machen.