Sie sind in aller Munde. Die Ubers und Airbnbs dieser Welt sind für viele aus ihrem Alltag nicht mehr wegzudenken. Die beiden Apps, mit denen man Taxis respektive Ferienunterkünfte buchen kann, sind nur die prominentesten Vertreter der Bewegung namens Sharing Economy. Übersetzt heisst dies in etwa die Ökonomie des Teilens. Auf den ersten Blick ist die Idee so bestechend wie überzeugend: In dieser neuen Gesellschaftsordnung werden alle durch Teilen reicher. Gleichzeitig wird die Umwelt weniger belastet. Je mehr Konsumenten ihre Wohnung oder ihr Auto mit anderen teilen, desto weniger Ressourcen werden benötigt.

Oft ist die Idee der Sharing Economy altruistisch behaftet. Oder anders gesagt: Wer teilt, handelt selbstlos. Viele Nutzer stehen den neuen Angeboten unkritisch gegenüber, für sie überzeugt die Kombination aus tiefen Preisen und hippen Apps. Doch die kritischen Stimmen haben gerade in der jüngeren Vergangenheit starken Auftrieb erhalten. Die «Frankfurter Allgemeine Zeitung» schrieb gar vom «Terror des Teilens». Es seien eher egoistische Gründe, die die Leute zum Teilen motivierten, «was die Cheerleader des Trends nicht davon abhält, grosszügig ihre Weltverbesserungsrhetorik zu verbreiten.» Auch in der Schweiz wird die Kritik lauter, Politiker haben mit zahlreichen Vorstössen auf das Phänomen reagiert.

Internetplattformen wie Uber und Airbnb als Segen?

In diese Debatte platzt nun ein Interview von Eric Scheidegger, Leiter der Direktion für Wirtschaftspolitik im Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco). Internetplattformen wie Airbnb, Uber und Booking seien ein Segen, «da zögere ich keine Sekunde», sagte er dem «Tages-Anzeiger». Seine unkritische Haltung bezüglich Sharing Economy zieht sich wie ein roter Faden durch das Interview. «Rechtliche Überprüfungen scheinen zurzeit nur in wenigen Bereichen nötig», sagt er etwa.

Doch damit nicht genug: «Hohe Marktanteile sind nicht unbedingt die Ursache eines Problems, sondern das Resultat einer guten Dienstleistung.» Und Kritiker, die über ungleiche Voraussetzungen zwischen althergebrachten und neuen Anbietern klagen, kanzelt er ab: «Das

Bild der gleich langen Spiesse ist abgedroschen», findet Scheidegger.

Der Wohlfahrtsstaat würde um 100 Jahre zurückkatapultiert

Der Umstand, dass einer der führenden Köpfe im Staatssekretariat für Wirtschaft fast alle Nachteile der Sharing Economy ausblendet, ist erschreckend. Die Kritik an der neuen Technologieform gilt es ernst zu nehmen. Sie stammt nicht nur von ewig gestrigen Zukunftsverweigerern, sondern von namhaften Ökonomen. So bemängelt etwa Daniel Veit, Experte auf dem Gebiet, das Geschäftsmodell von Uber. Denn Taxi-Fahrer erhalten vom US-Unternehmen rund 80 Prozent des Fahrpreises, den Rest müssen sie Uber abliefern. Sozialleistungen, wie sie Arbeitgeber üblicherweise entrichten, gibt es nicht.

Wenn die Taxi-Fahrer krank sind, haben sie kein Einkommen, genauso bei Arbeitsunfähigkeit. In den westlichen Ländern gebe es eine über 100-jährige Tradition des Wohlfahrtsstaats, sagt Veit, der als Professor an der Universität Augsburg tätig ist. Sein Fazit: «Mit Arbeitsverhältnissen à la Uber machen wir dort weiter, wo wir vor 100 Jahren angefangen haben.»

Eine fundamentale Opposition gegen die Sharing Economy ist ebenso fehl am Platz wie eine völlig unkritische Haltung dazu. Die Diskussion sei stark vom Neuen, vom Digitalen geprägt, sagt Veit. «Aber sie blendet all das aus, was unsere Gesellschaft ausmacht, unseren Lebensstandard, die Sicherheit auf den Strassen, die Tatsache, dass wir nahezu Vollbeschäftigung haben.»

Die Gesellschaft als Ganzes soll profitieren

Die Anbieter wie Airbnb und Uber kommen wiederholt mit den Gesetzen in Konflikt. Weltweit ergehen Verbote und Gerichtsurteile, zuletzt in New York. Kürzlich verschärfte die Stadt ihr Gesetz zur Untervermietung von Wohnraum. Wer als Hauptmieter seine Wohnung in New York für weniger als 30 Tage untervermietet und in dieser Zeit selbst nicht anwesend ist, macht sich strafbar.

In einigen Ländern wie Deutschland sind die Angebote oder Teile davon gar verboten. Solch drastische Schritte sind nicht nötig. Doch die Hände einfach in den Schoss zu legen und nichts zu tun, ist ebenso wenig eine Lösung. Wenn Eric Scheidegger auf die Frage, ob ein grosses Digitalisierungsgesetz nötig ist, antwortet, damit würde ein Regulierungsmonster geschaffen, ist das eine Bankrotterklärung. Was es braucht, ist eine intelligente Gesetzgebung, die sowohl auf die Bedürfnisse der etablierten als auch der neuen Anbieter eingeht. Es darf nicht sein,

dass Firmen wie Uber keine Sozialversicherungsbeiträge für ihre Angestellten bezahlen. Denn machen wir uns nichts vor. Hinter Airbnb und Uber stehen nicht etwa selbstlose Geschäftsleute, die idealistische Ziele verfolgen, sondern Investoren, die knallharte Renditeziele anstreben wie auch sonst in der Wirtschaft.

Was es deshalb braucht, um es mit den Worten von Daniel Veit zu sagen, ist eine Wirtschaftsordnung, bei der nicht Einzelne einseitig profitieren, sondern die Gesellschaft als Ganzes.