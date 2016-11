Die SBB verzeichnet derzeit jährlich 360 Millionen digitale Fahrplanabfragen auf www.sbb.ch oder SBB Mobile. Die Nachfrage nach dem gedruckten Kursbuch ist demgegenüber kontinuierlich zurückgegangen, wie die SBB am Donnerstag mitteilte.

So war das gedruckte Kursbuch in den 80-er- und 90-er-Jahren noch in einer Auflage von rund einer halben Million Exemplaren gedruckt worden. Aktuell betrage die Auflage noch 25'000 Exemplare.

Gemäss den Vorgaben des Bundesamtes für Verkehr (BAV) müssen die Druckkosten durch die Erlöse aus dem Verkauf des Kursbuchs gedeckt werden. Dies sei nicht mehr der Fall. Deshalb habe die öV-Branche beschlossen, ab Fahrplanjahr 2018 auf den Druck der Gesamtausgabe des Kursbuches zu verzichten.